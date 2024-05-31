Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержаков прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»

31 мая 2024, 00:57
11

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о скором переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Для меня это неожиданность. Хотя я считаю, что ему нужно ехать в Европу играть, потому что у него хорошие данные и качества.

Не знаю, правильный это шаг или нет, но если только «ПСЖ» может финансово потянуть и 20 миллионов отдать, то, естественно, нужно идти. Потому что этот чемпионат он перерос, ему нужно новые вызовы бросать.

Понятно, что сидеть год, два под Доннаруммой… Если он его съест – это вообще будет фантастика. Дай бог, всего самого наилучшего, надеюсь и верю. Пора уже российского вратаря в топ-5.

У него ошибки, потому что он перерос чемпионат. Плюс у него кредит доверия очень большой, а это все равно немножко расхолаживает», – считает Кержаков.

  • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
  • «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.

Еще по теме:
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
Кержаков назвал 2 клуба, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство 1
Кержаков был на вираже во время матча с «Црвеной Звездой» 1
Источник: «СБГ Шоу»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар ПСЖ Зенит Кержаков Михаил Сафонов Матвей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1717128777
Сафонов сейчас - лучший российский вратарь, в ПСЖ точно не затеряется.
Ответить
Просто-333
1717128893
Все по делу сказано
Ответить
subbotaspartak
1717130072
...Понятно, что сидеть год, два под Доннаруммой… не завидуй
Ответить
Игорь N5
1717132363
По информации источников Доннарумма начал очковать.
Ответить
BlackMurder
1717137280
Донарума средний вратарь, так что кто кого ещё будет заменять)) навас вот это кипер,но годы
Ответить
DOCTOR PENALTY
1717139373
Начало очень красивое, успехов Моте! "*
Ответить
BRO_football
1717139996
А тем временем, официального подтверждения от ПСЖ так и не поступило. Краснодар, кстати, тоже молчит
Ответить
Uigur
1717156081
Вонючий газпромовский бред этого недоноска от футбола, этого Мудака с большой буквы, не нужен никому! И в первую очередь Сафонову.
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+