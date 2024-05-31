Кержаков прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о скором переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Для меня это неожиданность. Хотя я считаю, что ему нужно ехать в Европу играть, потому что у него хорошие данные и качества.

Не знаю, правильный это шаг или нет, но если только «ПСЖ» может финансово потянуть и 20 миллионов отдать, то, естественно, нужно идти. Потому что этот чемпионат он перерос, ему нужно новые вызовы бросать.

Понятно, что сидеть год, два под Доннаруммой… Если он его съест – это вообще будет фантастика. Дай бог, всего самого наилучшего, надеюсь и верю. Пора уже российского вратаря в топ-5.

У него ошибки, потому что он перерос чемпионат. Плюс у него кредит доверия очень большой, а это все равно немножко расхолаживает», – считает Кержаков.