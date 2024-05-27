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    Отец Сафонова высказался о скором трансфере сына в «ПСЖ»

    Евгений Сафонов, папа вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, ответил на вопрос о готовящемся трансфере игрока в «ПСЖ».

    «Общался с Матвеем. Но комментировать ничего не буду. Почему? Не хочу. Смысла нет. Я работаю в БК «Локомотив-Кубань», у нас есть такая поговорка: «Впереди паровоза бежать нельзя». Слышали, наверное, да? Если главный тренер футбольного клуба «Краснодара» не стал комментировать, почему кто-то другой должен комментировать. Тут никто не имеет права. Я понимаю, это ваша работа заходить через окно, если закрыта дверь. Но не в этом случае. Не стоит.

    Фабрицио Романо писал о сделке, как о практически завершенной? Я честно говоря, не знаю, кто это такой. Я вообще посторонний человек, с футболом на Вы. Если бы я был каким-то агентом или еще кем-то. Но я просто отец.

    Хотел бы переехать в Париж? У меня своя работа здесь, поэтому зачем?» – сказал Сафонов-старший.

    • «ПСЖ» заплатит за игрока 20 миллионов евро.
    • Будет контракт на 5 лет.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2024 18:14
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1716830895
    Лукавишь папаша)
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    Кузьмич на трибуне
    1716832338
    Отец не хочет бежать впереди паровоза. Он по своему прав. Сделка ещё не состоялась, и сорваться может в любой момент. Может боятся сглазить, может пока всё в стадии предварительных переговоров. Может оговаривают условия контракта. Всё может быть . В конце концов сейчас очень нехорошая международная политическая обстановка. Особенно в отношениях между Россией и Францией. В любой момент может полыхнуть так , что никаким огнетушителем не потушить. Правильно ответил.
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