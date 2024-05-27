Отец Сафонова высказался о скором трансфере сына в «ПСЖ»

Евгений Сафонов, папа вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, ответил на вопрос о готовящемся трансфере игрока в «ПСЖ».

«Общался с Матвеем. Но комментировать ничего не буду. Почему? Не хочу. Смысла нет. Я работаю в БК «Локомотив-Кубань», у нас есть такая поговорка: «Впереди паровоза бежать нельзя». Слышали, наверное, да? Если главный тренер футбольного клуба «Краснодара» не стал комментировать, почему кто-то другой должен комментировать. Тут никто не имеет права. Я понимаю, это ваша работа заходить через окно, если закрыта дверь. Но не в этом случае. Не стоит.

Фабрицио Романо писал о сделке, как о практически завершенной? Я честно говоря, не знаю, кто это такой. Я вообще посторонний человек, с футболом на Вы. Если бы я был каким-то агентом или еще кем-то. Но я просто отец.

Хотел бы переехать в Париж? У меня своя работа здесь, поэтому зачем?» – сказал Сафонов-старший.