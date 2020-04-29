Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Минспорт Италии: «Маловероятно, что сезон Серии А будет доигран»

    Министр спорта Италии Винченцо Спадафора полагает, что возобновление сезона Серии А маловероятно. Власти страны не планируют давать на это согласие.

    «Мы ведем переговоры с научным комитетом. Вариант, что сезон будет доигран, я вижу маловероятным. Я понимаю: футболисты хотят как можно скорее тренироваться и играть. Однако нужно помнить про безопасность и про следующий сезон», – сказал Спадафора.

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 219000 человек.
    • В Серии А лидирует «Ювентус».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.04.2020 22:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76342
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru