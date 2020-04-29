Минспорт Италии: «Маловероятно, что сезон Серии А будет доигран»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора полагает, что возобновление сезона Серии А маловероятно. Власти страны не планируют давать на это согласие.

«Мы ведем переговоры с научным комитетом. Вариант, что сезон будет доигран, я вижу маловероятным. Я понимаю: футболисты хотят как можно скорее тренироваться и играть. Однако нужно помнить про безопасность и про следующий сезон», – сказал Спадафора.