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  • Аршавин: «В 2015 году в Краснодаре болеть за «Краснодар» было зашкваром. Фанаты «Кубани» даже не покупали еду в «Магните»

Аршавин: «В 2015 году в Краснодаре болеть за «Краснодар» было зашкваром. Фанаты «Кубани» даже не покупали еду в «Магните»

29 апреля 2020, 22:23
18

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вспомнил свой переход в «Кубань» в 2015 году. По его словам, в то время болеть за «Краснодар» было непочетно.

«Если бы позвал «Краснодар», перешел бы в «Краснодар». Но позвала только «Кубань». Тогда болеть за «Краснодар» в городе было зашкваром. Болельщики «Кубани» даже не покупали еду в «Магните», – сказал Аршавин в инстаграм-беседе с Александром Кержаковым.

  • Аршавин провел за «Кубань» в РПЛ восемь матчей.
  • Больше всего матчей по ходу карьеры игрок провел за «Зенит».
  • Аршавин завершил карьеру в 2018 году.

Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Аршавин Андрей
Комментарии (18)
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GoldPlayFIFARus9
1588191102
Так всё и есть. В фанатской среде Краснодар никто не уважает, а кубанские фанаты тем более. Клуб кузьмичей без активной поддержки. Но Галицкому всё равно респект, с нуля создал очень много для города. Кубань с годами для обычных краснодарцев будет всё больше и больше уходить в историю. Это примерно как в Германии с Мюнхен 1860. Кто там за них сейчас болеет? Да единицы, есть Бавария и точка...
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mutabor0992
1588191708
Таки Галицкий знал какое ты гУано дрюня...Вот и не позвал.Чтобы не портил микроклимат в команде.
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BRO_football
1588195757
Ну в таком случае фанаты Кубани могли бы на заправках бензином не заправляться, газом дом не отапливать, на самолётах не летать, в банках деньги не хранить, на железных дорогах не ездить, некоторые регионы России не посещать, если они так хотят подпортить прибыль спонсоров конкурирующих клубов.
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Жорик кекс обжорик
1588232980
это быдло фанаты так делали, лично мне было интересно наблюдать на две конкурирующие команды, а особенно дерби этих двух команд .... было куда огненное чем Спартак-ЦСКА..
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Hektor 84
1588238196
Вранье. Как ходили все в магнит так и ходят не зависимо от клубных предпочтений!
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РМЗ
1588238336
Так это сейчас зашквар . Не чего не изменилось
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zaichkin777@gmail.com
1588256538
Зашквар, это ты. А болелы есть и там и там.
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