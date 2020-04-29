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    Аршавин: «В 2015 году в Краснодаре болеть за «Краснодар» было зашкваром. Фанаты «Кубани» даже не покупали еду в «Магните»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вспомнил свой переход в «Кубань» в 2015 году. По его словам, в то время болеть за «Краснодар» было непочетно.

    «Если бы позвал «Краснодар», перешел бы в «Краснодар». Но позвала только «Кубань». Тогда болеть за «Краснодар» в городе было зашкваром. Болельщики «Кубани» даже не покупали еду в «Магните», – сказал Аршавин в инстаграм-беседе с Александром Кержаковым.

    • Аршавин провел за «Кубань» в РПЛ восемь матчей.
    • Больше всего матчей по ходу карьеры игрок провел за «Зенит».
    • Аршавин завершил карьеру в 2018 году.

    Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»

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    29.04.2020 22:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2352

      mutabor0992 58 минут назад

      Таки Галицкий знал какое ты гУано дрюня...Вот и не позвал.Чтобы не портил микроклимат в команде.

      1
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      Рейтинг: +4664

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Так всё и есть. В фанатской среде Краснодар никто не уважает, а кубанские фанаты тем более. Клуб кузьмичей без активной поддержки.
      Но Галицкому всё равно респект, с нуля создал очень много для города. Кубань с годами для обычных краснодарцев будет всё больше и больше уходить в историю. Это примерно как в Германии с Мюнхен 1860. Кто там за них сейчас болеет? Да единицы, есть Бавария и точка...

      2
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      ...
      Рейтинг: +502

      elessar arnor > GoldPlayFIFARus9 52 минуты назад

      откуда такая информация про неуважение со стороны фанатов др клубов?

      стадик битком, возьми ЦСКА, Локомотив, Динамо, они заполнить фанатку не всегда могут, а целый стадион в редкие праздники.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2298

      alarm 1 час назад

      на лукойле не заправляюсь! гыгы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1016

      Aston > alarm 1 час назад

      Ещё бы,кто такому дебилу права даст?Да,и на машину уборщиком толчков не заработаешь!Поэтому все логично!

      4
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      Рейтинг: +2298

      alarm > Aston 16 минут назад

      какая удивительная автобиография. продолжай. начни со школы.

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