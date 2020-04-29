Аршавин: «В 2015 году в Краснодаре болеть за «Краснодар» было зашкваром. Фанаты «Кубани» даже не покупали еду в «Магните»

Таки Галицкий знал какое ты гУано дрюня...Вот и не позвал.Чтобы не портил микроклимат в команде.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вспомнил свой переход в «Кубань» в 2015 году. По его словам, в то время болеть за «Краснодар» было непочетно.
«Если бы позвал «Краснодар», перешел бы в «Краснодар». Но позвала только «Кубань». Тогда болеть за «Краснодар» в городе было зашкваром. Болельщики «Кубани» даже не покупали еду в «Магните», – сказал Аршавин в инстаграм-беседе с Александром Кержаковым.
- Аршавин провел за «Кубань» в РПЛ восемь матчей.
- Больше всего матчей по ходу карьеры игрок провел за «Зенит».
- Аршавин завершил карьеру в 2018 году.