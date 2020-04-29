«Зенит» будет ежедневно доставлять горячие обеды в Боткинскую больницу

«Зенит» на протяжении месяца будет каждый день доставлять 300 горячих обедов в инфекционную больницу имени Боткина.

Горячие обеды будут доставляться бесплатно в рамках социального проекта «Вместе победим!», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Отмечается, что больница стала первым учреждением, куда начали госпитализировать пациентов с диагнозом и подозрением на коронавирус.