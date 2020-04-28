Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен. Ранее сообщалось, что две первые команды лиги выйдут в РПЛ.

«Озвучена идея, что ФНЛ не готовит рестарт, а готовится к следующему первенству. Решение планируем принять 30 апреля. Запланирована общая видеоконференция.

Безусловно, в нынешней ситуации заботимся о здоровье футболистов. Надо учитывать еще эпидемиологическую ситуацию в разных регионах и логистические проблемы», – сказал Ефремов.

РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»