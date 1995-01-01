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    Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен. Ранее сообщалось, что две первые команды лиги выйдут в РПЛ.

    «Озвучена идея, что ФНЛ не готовит рестарт, а готовится к следующему первенству. Решение планируем принять 30 апреля. Запланирована общая видеоконференция.

    Безусловно, в нынешней ситуации заботимся о здоровье футболистов. Надо учитывать еще эпидемиологическую ситуацию в разных регионах и логистические проблемы», – сказал Ефремов.

    РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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