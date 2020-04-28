Экс-врач «Спартака» Лю: «Чтобы футболисты подготовились к возобновлению сезона, нужно минимум 3-4 недели»

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен рассказал, сколько времени понадобится игрокам для набора оптимальной формы после карантина.

«Чтобы здоровые футболисты хорошо подготовились к возобновлению сезона после такой паузы, нужно минимум 3-4 недели. Все-таки впереди осталось восемь туров, и это немало. А игрокам, у которых есть какие-то старые травмы, нужно еще больше времени. По сути, командам предстоит заново готовиться к сезону», – заявил специалист.