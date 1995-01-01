Экс-врач «Спартака» Лю: «Чтобы футболисты подготовились к возобновлению сезона, нужно минимум 3-4 недели»

пищевикам нужно 3-4 недели и по 3-4 кг детского кала на рыло !
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Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен рассказал, сколько времени понадобится игрокам для набора оптимальной формы после карантина.
«Чтобы здоровые футболисты хорошо подготовились к возобновлению сезона после такой паузы, нужно минимум 3-4 недели. Все-таки впереди осталось восемь туров, и это немало. А игрокам, у которых есть какие-то старые травмы, нужно еще больше времени. По сути, командам предстоит заново готовиться к сезону», – заявил специалист.
- Текущий сезон РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса минимум до 31 мая.
- По последним данным, в России было официально объявлено о 87147 случаях заболевания.
- Выздоровели 7346 человек.
- Официально зафиксировано 794 летальных исхода.