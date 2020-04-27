«Ювентус» не собирается продавать де Лигта

Защитник Матейс де Лигт останется в «Ювентусе», несмотря на интерес к нему со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, туринцы не планируют расставаться с 20-летним футболистом.
Агент голландца Мино Райола также не ведет переговоры с другими клубами.
- Прошлым летом «Ювентус» купил де Лигта у «Аякса» за 85,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел 27 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (67,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.