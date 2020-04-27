«Ювентус» не собирается продавать де Лигта

Защитник Матейс де Лигт останется в «Ювентусе», несмотря на интерес к нему со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, туринцы не планируют расставаться с 20-летним футболистом.

Агент голландца Мино Райола также не ведет переговоры с другими клубами.