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    «Ювентус» не собирается продавать де Лигта

    Защитник Матейс де Лигт останется в «Ювентусе», несмотря на интерес к нему со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

    По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, туринцы не планируют расставаться с 20-летним футболистом.

    Агент голландца Мино Райола также не ведет переговоры с другими клубами.

    • Прошлым летом «Ювентус» купил де Лигта у «Аякса» за 85,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (67,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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