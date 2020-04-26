Де Брюйне – рекордсмен АПЛ по количеству минут на голевой пас

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне лидирует в АПЛ по среднему количеству минут, затрачиваемому на голевой пас, – 181. В расчет берутся только те футболисты, которые имеют не менее 30 результативных передач.

Вторым идет бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Нани – 226. На третьем месте находится Деннис Бергкамп (235).