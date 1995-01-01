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    Де Брюйне – рекордсмен АПЛ по количеству минут на голевой пас

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне лидирует в АПЛ по среднему количеству минут, затрачиваемому на голевой пас, – 181. В расчет берутся только те футболисты, которые имеют не менее 30 результативных передач.

    Вторым идет бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Нани – 226. На третьем месте находится Деннис Бергкамп (235).

    • Де Брюйне считает, что не имеет слабых мест.
    • В этом сезоне Де Брюйне сыграл в 26 матчах АПЛ, забил восемь голов и сделал 17 голевых передач.
    • «Манчестер Сити» находится на втором месте в таблице чемпионата Англии с 57 очками.

    Источник: сообщество «Туманный Альбион» в VK

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