Де Брюйне: «Сейчас у меня нет слабых мест. Мой стиль игры уникален»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о своих кондициях во время паузы из-за пандемии коронавируса.
«Мне сложно оценивать, в какой я форме, но сейчас у меня нет недостатков. В каждом аспекте игры я чувствую себя очень комфортно.
В «Вольфсбурге» я был в порядке, но в последние три сезона у меня были перепады формы. Я счастлив, что сейчас поддерживаю стабильный уровень игры. С первого матча сезона с «Вест Хэмом» до встречи с «Реалом» я играл отлично.
Я восхищаюсь многими игроками, но мне нравится ощущать себя уникальным. Думаю, что мой стиль игры уникален. У полузащитника не должно быть слабых мест. Футбол развивается, необходимо постоянно стараться, чтобы все успевать – и в атаке, и в обороне», – заявил бельгиец.
- В этом сезоне Де Брюйне сыграл в 26 матчах АПЛ, забил восемь голов и сделал 17 голевых передач.
- «Манчестер Сити» находится на втором месте в таблице чемпионата Англии с 57 очками.
Источник: Sky Sports