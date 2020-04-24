Де Брюйне: «Сейчас у меня нет слабых мест. Мой стиль игры уникален»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о своих кондициях во время паузы из-за пандемии коронавируса.

«Мне сложно оценивать, в какой я форме, но сейчас у меня нет недостатков. В каждом аспекте игры я чувствую себя очень комфортно.

В «Вольфсбурге» я был в порядке, но в последние три сезона у меня были перепады формы. Я счастлив, что сейчас поддерживаю стабильный уровень игры. С первого матча сезона с «Вест Хэмом» до встречи с «Реалом» я играл отлично.

Я восхищаюсь многими игроками, но мне нравится ощущать себя уникальным. Думаю, что мой стиль игры уникален. У полузащитника не должно быть слабых мест. Футбол развивается, необходимо постоянно стараться, чтобы все успевать – и в атаке, и в обороне», – заявил бельгиец.