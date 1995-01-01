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    Де Брюйне: «Сейчас у меня нет слабых мест. Мой стиль игры уникален»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о своих кондициях во время паузы из-за пандемии коронавируса.

    «Мне сложно оценивать, в какой я форме, но сейчас у меня нет недостатков. В каждом аспекте игры я чувствую себя очень комфортно.

    В «Вольфсбурге» я был в порядке, но в последние три сезона у меня были перепады формы. Я счастлив, что сейчас поддерживаю стабильный уровень игры. С первого матча сезона с «Вест Хэмом» до встречи с «Реалом» я играл отлично.

    Я восхищаюсь многими игроками, но мне нравится ощущать себя уникальным. Думаю, что мой стиль игры уникален. У полузащитника не должно быть слабых мест. Футбол развивается, необходимо постоянно стараться, чтобы все успевать – и в атаке, и в обороне», – заявил бельгиец.

    • В этом сезоне Де Брюйне сыграл в 26 матчах АПЛ, забил восемь голов и сделал 17 голевых передач.
    • «Манчестер Сити» находится на втором месте в таблице чемпионата Англии с 57 очками.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 07:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +686

      Valeron2790 1 час назад

      Игрок крутой, но очень «скромный» как оказалось. Между делом уникальному уже 28, а победа в Лч всё дальше и дальше.

      1
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      Рейтинг: +1411

      Boeung777 2 часа назад

      Самомнение зашкаливает у юнца-переростка.

      1
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