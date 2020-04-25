«Челси» не будет сокращать зарплату клубным сотрудникам и вернет фанатам деньги за отмененные матчи

«Челси» выступил с официальным релизом по финансовой ситуации в условиях пандемии коронавируса. Руководство решило не сокращать зарплату сотрудникам. Они работают в обычном режиме.
«Челси» вернет владельцам деньги за отмененные домашние матчи, если сезон не возобновится или игры пройдут без зрителей. Также клуб компенсирует выезд в Мюнхен 3800 болельщикам, которые поехали на матч Лиги чемпионов против «Баварии» (его отменили).
Все решения одобрил владелец «Челси» Роман Абрамович.
- Ранее игроки «Челси» согласились сократить зарплату на десять процентов, а главный тренер Фрэнк Лэмпард – на 25 процентов.
- Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 197000 человек.
Источник: официальный сайт «Челси»