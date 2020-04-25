«Челси» не будет сокращать зарплату клубным сотрудникам и вернет фанатам деньги за отмененные матчи

«Челси» выступил с официальным релизом по финансовой ситуации в условиях пандемии коронавируса. Руководство решило не сокращать зарплату сотрудникам. Они работают в обычном режиме.

«Челси» вернет владельцам деньги за отмененные домашние матчи, если сезон не возобновится или игры пройдут без зрителей. Также клуб компенсирует выезд в Мюнхен 3800 болельщикам, которые поехали на матч Лиги чемпионов против «Баварии» (его отменили).

Все решения одобрил владелец «Челси» Роман Абрамович.