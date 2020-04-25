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  • Аршавин: «Мой рецепт для «Зенита» – возвращать Кокорина и продавать Азмуна»

Аршавин: «Мой рецепт для «Зенита» – возвращать Кокорина и продавать Азмуна»

25 апреля 2020, 00:38
24

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургскому клубу стоит рассмотреть вариант с продажей Сердара Азмуна, а также заключить новый контракт с Александром Кокориным, который выступает на правах аренды за «Сочи».

«Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна – вот мой рецепт для «Зенита».

«Наполи» – классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна. Если Кокорин придет, то уход Азмуна не будет потерей, плюс «Зенит» еще деньги получит», – сказал Аршавин.

  • В весенней части сезона Кокорин забил три мяча и сделал один ассист в четырех матчах.
  • В активе Азмуна за указанный период три гола и одна результативная передача в трех играх.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Кокорин Александр Азмун Сердар
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1587766067
Неплохой вариант. Но лучше избавиться от Дзюбы, он стал тормозом. Продайте его к другу в Рубин.
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bset
1587766184
Кого интересуют спортивные и финансовые стороны? Главное - это показать Кокорину свое место и показать, какие могущественные люди сидят сверху. Даже если у Зенита не останется нападающих, Медведеву запретят возвращать Кокорина. Большие дяди решили в Бога поиграть.
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житель СПб
1587770639
Практически то же самое я написал 2 дня назад! Приятно, что мое мнение совпало с мнением Андрея. думаю, такой вариант объективно самый лучший. Посмотрим, что возобладает: интересы дела или блатные интриги?
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koli4ka
1587774928
о великий провизор Шава по рецептам футбольного ****....
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Сильвербой
1587791768
Если Какорин такой классный игрок, то почему Наполи выбрал Азмуна??? Ах, да, наверное потому, что ваш коко, нах никому не нужен!!!
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altezzik
1587794665
Мой рецепт для Зенита - продавать всех. Воспитывать своих.
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klim2m
1587796849
Если и продавать Азмуна то только в ЗЕСОЧИНИТ)))
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Давид59
1587800295
Мы тут прикинем, порассуждаем, а решение примет Медведев с Миллером. Не читают они наши комментарии. И Аршавин для них не большой авторитет
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lysenkoff
1587802052
Да, только Азмуну 25, а Кокоше 29... и перспективы тогда, ах да дело то в бабках... понял -_-
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paracetamol
1587806636
Шава прав!
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