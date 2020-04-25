Аршавин: «Мой рецепт для «Зенита» – возвращать Кокорина и продавать Азмуна»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургскому клубу стоит рассмотреть вариант с продажей Сердара Азмуна, а также заключить новый контракт с Александром Кокориным, который выступает на правах аренды за «Сочи».

«Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна – вот мой рецепт для «Зенита».

«Наполи» – классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна. Если Кокорин придет, то уход Азмуна не будет потерей, плюс «Зенит» еще деньги получит», – сказал Аршавин.