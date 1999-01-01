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    Аршавин: «Мой рецепт для «Зенита» – возвращать Кокорина и продавать Азмуна»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургскому клубу стоит рассмотреть вариант с продажей Сердара Азмуна, а также заключить новый контракт с Александром Кокориным, который выступает на правах аренды за «Сочи».

    «Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна – вот мой рецепт для «Зенита».

    «Наполи» – классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна. Если Кокорин придет, то уход Азмуна не будет потерей, плюс «Зенит» еще деньги получит», – сказал Аршавин.

    • В весенней части сезона Кокорин забил три мяча и сделал один ассист в четырех матчах.
    • В активе Азмуна за указанный период три гола и одна результативная передача в трех играх.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1559

      житель СПб 38 минут назад

      Практически то же самое я написал 2 дня назад! Приятно, что мое мнение совпало с мнением Андрея. думаю, такой вариант объективно самый лучший. Посмотрим, что возобладает: интересы дела или блатные интриги?

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      Рейтинг: +10

      gorbunovvaniaqywb 48 минут назад

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      Рейтинг: +14326

      bset 1 час назад

      Кого интересуют спортивные и финансовые стороны? Главное - это показать Кокорину свое место и показать, какие могущественные люди сидят сверху. Даже если у Зенита не останется нападающих, Медведеву запретят возвращать Кокорина. Большие дяди решили в Бога поиграть.

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      Рейтинг: +16371

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Неплохой вариант. Но лучше избавиться от Дзюбы, он стал тормозом. Продайте его к другу в Рубин.

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