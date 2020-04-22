Матчи Примеры могут проходить без зрителей до 2021 года

Власти Испании, скорее всего, запретят организовывать в стране массовые мероприятия до конца календарного года.

По информации AS, президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил об этом клубам Примеры и Сегунды, чтобы они готовились проводить матчи при пустых трибунах.

Ожидается, что к тому времени будет создана вакцина от коронавируса и тогда зрители смогут вернуться на стадионы.

Из-за пандемии футбольные турниры в Испании были приостановлены в середине марта.