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    Матчи Примеры могут проходить без зрителей до 2021 года

    Власти Испании, скорее всего, запретят организовывать в стране массовые мероприятия до конца календарного года.

    По информации AS, президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил об этом клубам Примеры и Сегунды, чтобы они готовились проводить матчи при пустых трибунах.

    Ожидается, что к тому времени будет создана вакцина от коронавируса и тогда зрители смогут вернуться на стадионы.

    Из-за пандемии футбольные турниры в Испании были приостановлены в середине марта.

    Источник: AS

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4912

      серега кашин 30 минут назад

      сейчас не нужно ничего загадывать, все может поменяться в любой момент

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