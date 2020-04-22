Главные новости дня. Шатов договорился с «Рубином», «Зенит» недоплатил Кокорину по контракту

Рекоба: «По уровню таланта Титов мог играть в любом топ-клубе Европы».

Кокорин: «В «Зените» мне сказали, что до мая продлят со мной контракт».

Кокорин: «Недополучил от «Зенита» за год контракта. Но я не переживаю – семью прокормить смогу».

УЕФА может раздать путевки в еврокубки на основании своего рейтинга.

Бекхэм хочет купить Хамеса в «Интер Майами»

ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА.

Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в «Зените». Он один из лучших в России».

«Чемпионат»: «Рубин» договорился с Шатовым о летнем переходе.

Арустамян: «В Кокорине не чаял души Капелло. Он был в восторге от него. Поэтому летом игрок может оказаться в Италии, интерес есть».