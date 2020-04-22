Главные новости дня. Шатов договорился с «Рубином», «Зенит» недоплатил Кокорину по контракту

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Кокорин: «В «Зените» мне сказали, что до мая продлят со мной контракт».
Кокорин: «Недополучил от «Зенита» за год контракта. Но я не переживаю – семью прокормить смогу».
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Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в «Зените». Он один из лучших в России».
«Чемпионат»: «Рубин» договорился с Шатовым о летнем переходе.
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Источник: Бомбардир.ру