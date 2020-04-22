УЕФА может раздать путевки в еврокубки на основании своего рейтинга

УЕФА рассматривает возможность предоставления права играть в еврокубках на основании своего рейтинга клубов, а не их положения в турнирных таблицах.

К такому варианту могут прибегнуть в случае, если все европейские чемпионаты будут завершены досрочно. При этих раскладах в Лигу чемпионов не попадет, например, «Интер», находящийся сейчас на третьем месте в Серии А, но смогут сыграть «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», идущие на пятом и девятом местах в АПЛ.