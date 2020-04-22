УЕФА может раздать путевки в еврокубки на основании своего рейтинга

УЕФА рассматривает возможность предоставления права играть в еврокубках на основании своего рейтинга клубов, а не их положения в турнирных таблицах.
К такому варианту могут прибегнуть в случае, если все европейские чемпионаты будут завершены досрочно. При этих раскладах в Лигу чемпионов не попадет, например, «Интер», находящийся сейчас на третьем месте в Серии А, но смогут сыграть «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», идущие на пятом и девятом местах в АПЛ.
- Ведущие европейские чемпионаты поставлены на паузу из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
- Белоруссия – единственная в Европе страна, не приостановившая спортивные совренования.
Источник: La Repubblica
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