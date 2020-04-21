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    УЕФА может раздать путевки в еврокубки на основании своего рейтинга

    УЕФА рассматривает возможность предоставления права играть в еврокубках на основании своего рейтинга клубов, а не их положения в турнирных таблицах.

    К такому варианту могут прибегнуть в случае, если все европейские чемпионаты будут завершены досрочно. При этих раскладах в Лигу чемпионов не попадет, например, «Интер», находящийся сейчас на третьем месте в Серии А, но смогут сыграть «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», идущие на пятом и девятом местах в АПЛ.

    • Ведущие европейские чемпионаты поставлены на паузу из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
    • Белоруссия – единственная в Европе страна, не приостановившая спортивные совренования.

    Источник: La Repubblica

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