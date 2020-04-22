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  • Карпин – о слухах про должность в «Локомотиве»: «Меня в Ростове все устраивает – от города до клуба»

Карпин – о слухах про должность в «Локомотиве»: «Меня в Ростове все устраивает – от города до клуба»

22 апреля 2020, 16:08
10

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о его переходе в «Локомотив» на должность спортивного директора.

– Как реагировали на новости о том, что ведете переговоры с «Локо», которые появились, что странно, на итальянском сайте?

– Так же и реагировал – улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется – всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на пять лет, пока Арташес Владимирович здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти.

– Вы ситуацию не комментировали. Почему?

– Да, были звонки, на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры – но ведь это неправда. Отвечу, что не веду – все равно станут говорить, что, значит, ведет точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же.

– Самый дикий слух о вас за время карьеры?

– Их столько было. Например, вчерашний – про переговоры с «Локомотивом».

  • Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года.
  • Клуб идет в турнирной таблице на четвертом месте.

Источник: «Яндекс Дзен»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Карпин Валерий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1587561067
Валера никогда не говорит лишних слов. Успехов ему в Локо! ( И всё-таки жаль, что не Спартак. )
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Danish Dynamite
1587562338
Фалькао к нам, ептыть, не приедет!
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New Life
1587564198
Похоже, Карпин, наконец, нашел свое место и призвание. У него все теперь получается. Успехов Валере и комбайнерам.!
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латунный
1587565958
ростов плюс карпин . остальные пошли на ху.
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Chernyi Lis
1587566611
хорошейший был игрок и тренер получился на редкость в мире..а спартак давно всех своих! кинул..а кричат про дух и народный...
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KalterJax
1587567330
Спартак Карпина это последний Спартак, который мне нравился! да, были неудачи в квалификационных раундах , помню и легию и санкт гален, но команда была интересная, играющая в быстрый и атакующий футбол!
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житель СПб
1587575044
Молодец! Рад. Деньги - не главное (когда с голоду не умираешь - а он не умирает).
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klim2m
1587796677
Все верно Георгич если все устраивает нехрен и рыпатся,))))
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