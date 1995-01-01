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    Карпин – о слухах про должность в «Локомотиве»: «Меня в Ростове все устраивает – от города до клуба»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о его переходе в «Локомотив» на должность спортивного директора.

    – Как реагировали на новости о том, что ведете переговоры с «Локо», которые появились, что странно, на итальянском сайте?

    – Так же и реагировал – улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется – всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на пять лет, пока Арташес Владимирович здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти.

    – Вы ситуацию не комментировали. Почему?

    – Да, были звонки, на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры – но ведь это неправда. Отвечу, что не веду – все равно станут говорить, что, значит, ведет точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же.

    – Самый дикий слух о вас за время карьеры?

    – Их столько было. Например, вчерашний – про переговоры с «Локомотивом».

    • Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года.
    • Клуб идет в турнирной таблице на четвертом месте.

    Источник: «Яндекс Дзен»

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    Сегодня, 16:08
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1279

      KalterJax 8 минут назад

      Спартак Карпина это последний Спартак, который мне нравился! да, были неудачи в квалификационных раундах , помню и легию и санкт гален, но команда была интересная, играющая в быстрый и атакующий футбол!

      0
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      Рейтинг: +55028

      Chernyi Lis 20 минут назад

      хорошейший был игрок и тренер получился на редкость в мире..а спартак давно всех своих! кинул..а кричат про дух и народный...

      1
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      Рейтинг: +1548

      латунный 30 минут назад

      ростов плюс карпин . остальные пошли на ху.

      1
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      Рейтинг: +8

      cavo27 34 минуты назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +547

      New Life 1 час назад

      Похоже, Карпин, наконец, нашел свое место и призвание. У него все теперь получается. Успехов Валере и комбайнерам.!

      2
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      Рейтинг: +7751

      derrik2000 > New Life 35 минут назад

      Опередил! )) Пусть Карпин строит в Ростове дрим тим так, как он ЭТО понимает.
      Желаю ему успехов в этой творческой работе, а президенту клуба - чтобы всегда деньги на команду были!

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      Рейтинг: +1902

      Danish Dynamite 1 час назад

      Фалькао к нам, ептыть, не приедет!

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      Рейтинг: +16323

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Валера никогда не говорит лишних слов. Успехов ему в Локо! ( И всё-таки жаль, что не Спартак. )

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