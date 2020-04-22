Карпин – о слухах про должность в «Локомотиве»: «Меня в Ростове все устраивает – от города до клуба»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о его переходе в «Локомотив» на должность спортивного директора.

– Как реагировали на новости о том, что ведете переговоры с «Локо», которые появились, что странно, на итальянском сайте?

– Так же и реагировал – улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется – всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на пять лет, пока Арташес Владимирович здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти.

– Вы ситуацию не комментировали. Почему?

– Да, были звонки, на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры – но ведь это неправда. Отвечу, что не веду – все равно станут говорить, что, значит, ведет точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же.

– Самый дикий слух о вас за время карьеры?

– Их столько было. Например, вчерашний – про переговоры с «Локомотивом».