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    Канчельскис: «Мы с Аршавиным не подвели советский и российский футбол, показали путь другим»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался по случаю 11-летия покера Андрея Аршавина на «Энфилд Роуд». Главный тренер «Навбахора» считает, что они не подвели отечественный футбол.

    «Уже прошло 11 лет с того самого покера Аршавина. Ощущение, что это было вчера. Андрей молодец, проявил себя достойно, вписав своe имя в историю «Арсенала». Тренировался с хорошими специалистами. В истории всегда будут эти четыре гола в ворота «Ливерпуля». Наверное, ещe лет 50 никто не сделает покер в такой команде, как «Арсенал». А из наших футболистов — лет 100.

    Нас многие сравнивают? Приятно, что мы не подвели советский и российский футбол. Показали путь другим футболистам» – сказал Канчельскис «Чемпионату».

    • Канчельскис выступал в Англии за четыре клуба.
    • Он дважды брал АПЛ.
    • За сборную России Канчельскис провел 36 матчей, забил четыре гола.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      risbichmo 4 минуты назад

      Случайный покер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8033

      alex1951 36 минут назад

      4 гола - это его работа,получилось ,ну что ж - маладец.....
      4 его киндера - это важнее,ну хобби ,у него такое))))
      .....Ах да,Канчеллино ты забыл упомянуть Феодосия!
      Такой гол,такому клубу! Век помнить будем!

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