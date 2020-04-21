Канчельскис: «Мы с Аршавиным не подвели советский и российский футбол, показали путь другим»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался по случаю 11-летия покера Андрея Аршавина на «Энфилд Роуд». Главный тренер «Навбахора» считает, что они не подвели отечественный футбол.

«Уже прошло 11 лет с того самого покера Аршавина. Ощущение, что это было вчера. Андрей молодец, проявил себя достойно, вписав своe имя в историю «Арсенала». Тренировался с хорошими специалистами. В истории всегда будут эти четыре гола в ворота «Ливерпуля». Наверное, ещe лет 50 никто не сделает покер в такой команде, как «Арсенал». А из наших футболистов — лет 100.

Нас многие сравнивают? Приятно, что мы не подвели советский и российский футбол. Показали путь другим футболистам» – сказал Канчельскис «Чемпионату».