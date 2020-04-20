Главные новости дня. Умер 22-летний игрок «Казанки» Самохвалов, «Локомотив» пригласил Карпина на пост спортивного директора

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22-летний игрок «Казанки» Самохвалов умер во время тренировки

Селюк: «Если чемпионат Белоруссии говно, тогда РПЛ – говно в оберточке»

«МК»: Самохвалов умер от острой сердечной недостаточности

«Бавария» объявила о продлении контракта с 19-летним Дэвисом

Tuttomercatoweb: «Локомотив» пригласил Карпина на пост спортивного директора

Талалаев – о смерти Самохвалова: «Все в «Локомотиве» знали, что у него проблемы с сердцем»

«Чемпионат»: игрок «Казанки» Самохвалов за день до смерти жаловался на здоровье

Луческу в 2013 году приглашал Буффона в «Шахтер»