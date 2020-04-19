La Derniere Heure: «Манчестер Сити» купил 16-летнего перуанца Агилара

«Манчестер Сити» выкупил права на 16-летнего защитника Клюйверта Агилара, выступающего за клуб «Альянса Лима».

Английский клуб потратил на трансфер перуанца 2,5 миллиона евро – рекордная в Перу сумма для игроков, младше 17 лет. Футболист останется в «Альянсе» до 2021 года, когда ему исполнится 18 лет.