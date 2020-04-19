Daily Mirror: игроки «Челси» согласились на сокращение зарплат на 10%

Футболисты «Челси» пойдут на сокращение зарплат, чтобы облегчить финансовые проблемы клуба, вызванные пандемией коронавируса.

Капитан лондонцев Сезар Аспиликуэта убедил своих одноклубников согласиться на урезание зарплат на 10%. Эта мера будет действовать до сентября и позволит сэкономить «Челси» 10 миллионов фунтов стерлингов. Главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду зарплату сократят на 25%.