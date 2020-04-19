Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Daily Mirror: игроки «Челси» согласились на сокращение зарплат на 10%

    Футболисты «Челси» пойдут на сокращение зарплат, чтобы облегчить финансовые проблемы клуба, вызванные пандемией коронавируса.

    Капитан лондонцев Сезар Аспиликуэта убедил своих одноклубников согласиться на урезание зарплат на 10%. Эта мера будет действовать до сентября и позволит сэкономить «Челси» 10 миллионов фунтов стерлингов. Главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду зарплату сократят на 25%.

    • Английский чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • «Челси» идет в АПЛ на четвертом месте.

    Источник: Daily Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2020 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11