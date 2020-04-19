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  • Защитник «Арсенала» Володько: «Проводить чемпионат Белоруссии во время коронавируса – не лучшая идея»

Защитник «Арсенала» Володько: «Проводить чемпионат Белоруссии во время коронавируса – не лучшая идея»

19 апреля 2020, 21:46
2

Защитник тульского «Арсенала» и сборной Белоруссии Максим Володько высказался по поводу проведения чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса. Белоруссия – единственная страна в Европе, не остановившая внутренние спортивные соревнования.

– Является ли столь пристальное внимание к нашему чемпионату дополнительным шансом уехать играть за рубеж?

– Конечно, вполне себе хороший шанс. Уверен, что многие тренеры, скауты и агенты сейчас наблюдают за белорусским чемпионатом, ведь другой работы нет. И кто бы что не говорил, а в Беларуси хватает футболистов, которые могут усилить какую-нибудь команду из зарубежного чемпионата, и не обязательно РПЛ.

– Как относишься к ситуации, когда чемпионат Беларуси проходит во время пандемии коронавируса?

– Считаю это не очень хорошей идеей. Популяризация нашего чемпионата, заработок денег – это, безусловно, очень хорошо, но это не стоит здоровья или жизни ни единого человека, – сказал Володько.

  • Игрок перешел в «Арсенал» в январе 2019 года из БАТЭ.
  • В чемпионате Белоруссии после четырех туров лидирует «Торпедо-БелАЗ».
  • В стране от коронавируса скончались 47 человек.

Источник: Tribuna.com
Белоруссия. Высшая лига Россия. Премьер-лига Арсенал Володько Максим
Комментарии (2)
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Граф2019
1587325748
сиди и ковыряйся в носу! тут бы до пятницы дождаться! беларусский суперчемпионат: это тебе не хахаха...
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житель СПб
1587403647
А почему бы и нет? Сам ведь выше написал - хорошее развитие национального футбола, стимул и возможности для футболистов... Может и жалеет, что сам сейчас не там. А заболевания при отсутствии болельщиков - их риск не выше, чем при походе в магазин. А последствия для молодых здоровых ребят - еще меньше.
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