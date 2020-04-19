Защитник «Арсенала» Володько: «Проводить чемпионат Белоруссии во время коронавируса – не лучшая идея»

Защитник тульского «Арсенала» и сборной Белоруссии Максим Володько высказался по поводу проведения чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса. Белоруссия – единственная страна в Европе, не остановившая внутренние спортивные соревнования.

– Является ли столь пристальное внимание к нашему чемпионату дополнительным шансом уехать играть за рубеж?

– Конечно, вполне себе хороший шанс. Уверен, что многие тренеры, скауты и агенты сейчас наблюдают за белорусским чемпионатом, ведь другой работы нет. И кто бы что не говорил, а в Беларуси хватает футболистов, которые могут усилить какую-нибудь команду из зарубежного чемпионата, и не обязательно РПЛ.

– Как относишься к ситуации, когда чемпионат Беларуси проходит во время пандемии коронавируса?

– Считаю это не очень хорошей идеей. Популяризация нашего чемпионата, заработок денег – это, безусловно, очень хорошо, но это не стоит здоровья или жизни ни единого человека, – сказал Володько.