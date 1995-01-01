Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Защитник «Арсенала» Володько: «Проводить чемпионат Белоруссии во время коронавируса – не лучшая идея»

    Защитник тульского «Арсенала» и сборной Белоруссии Максим Володько высказался по поводу проведения чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса. Белоруссия – единственная страна в Европе, не остановившая внутренние спортивные соревнования.

    – Является ли столь пристальное внимание к нашему чемпионату дополнительным шансом уехать играть за рубеж?

    – Конечно, вполне себе хороший шанс. Уверен, что многие тренеры, скауты и агенты сейчас наблюдают за белорусским чемпионатом, ведь другой работы нет. И кто бы что не говорил, а в Беларуси хватает футболистов, которые могут усилить какую-нибудь команду из зарубежного чемпионата, и не обязательно РПЛ.

    – Как относишься к ситуации, когда чемпионат Беларуси проходит во время пандемии коронавируса?

    – Считаю это не очень хорошей идеей. Популяризация нашего чемпионата, заработок денег – это, безусловно, очень хорошо, но это не стоит здоровья или жизни ни единого человека, – сказал Володько.

    • Игрок перешел в «Арсенал» в январе 2019 года из БАТЭ.
    • В чемпионате Белоруссии после четырех туров лидирует «Торпедо-БелАЗ».
    • В стране от коронавируса скончались 47 человек.

    Источник: Tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      Граф2019 16 минут назад

      сиди и ковыряйся в носу! тут бы до пятницы дождаться! беларусский суперчемпионат: это тебе не хахаха...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2310

      solodealer 1 час назад

      Ух, ты! ДОШЛО??
      Думал долго?)))
      Напоминает недавний мем в сети:
      "...Зстония.. наконец-то объявила карантин ... из за СВИНОГО ГРИППА!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76215
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru