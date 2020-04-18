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    Мэр Мадрида Мартинес Алмейда: «Весной и летом в Испании не будет мероприятий со зрителями. Возможно, и осенью тоже»

    Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда предупредил, что в Испании не будет матчей со зрителями как минимум до осени из-за пандемии коронавируса. Сейчас в стране введен карантин.

    «Весной и летом не будет никаких мероприятий со зрителями в Испании. Возможно, и осенью тоже. Потому что, очевидно, мы не будем полностью контролировать ситуацию. Нам придется изменить привычки и поведение даже после того, как нам позволят вернуться на улицы», – цитирует Мартинеса Алмейду «Р-Спорт» со ссылкой на AP.

    • В Испании от коронавируса умерло более 20000 человек.
    • По всему миру от инфекции умерло более 149000 человек.
    • В Примере лидирует «Барселона».

    Источник: «Р-Спорт»

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