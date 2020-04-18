Мэр Мадрида Мартинес Алмейда: «Весной и летом в Испании не будет мероприятий со зрителями. Возможно, и осенью тоже»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда предупредил, что в Испании не будет матчей со зрителями как минимум до осени из-за пандемии коронавируса. Сейчас в стране введен карантин.

«Весной и летом не будет никаких мероприятий со зрителями в Испании. Возможно, и осенью тоже. Потому что, очевидно, мы не будем полностью контролировать ситуацию. Нам придется изменить привычки и поведение даже после того, как нам позволят вернуться на улицы», – цитирует Мартинеса Алмейду «Р-Спорт» со ссылкой на AP.