«Много алкоголя, стриптиз, подруги». Испанская Marca написала статью об Аршавине

Испанская газета Marca написала материал про бывшего полузащитника сборной России и «Арсенала» Андрея Аршавина. В частности, она обратила внимание на алкогольные вечеринки игрока.
«Очень талантливый игрок на поле и сорвиголова за его пределами. В детстве ему довелось пережить развод родителей.
Аршавин по ходу карьеры попадал в скандалы. Было и много алкоголя, и стриптиз, и подруги. Полицейские, лошадь. Еще он говорил о том, что на Олимпийских играх есть допинг. В истории остались его 165 голов и более 200 результативных пасов», – сказано в статье.
- Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год, провел 74 матча, забил 17 голов.
- С командой он брал бронзу Евро-2008.
- Игрок завершил карьеру в 2018 году.
Источник: Marca