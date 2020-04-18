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    «Много алкоголя, стриптиз, подруги». Испанская Marca написала статью об Аршавине

    Испанская газета Marca написала материал про бывшего полузащитника сборной России и «Арсенала» Андрея Аршавина. В частности, она обратила внимание на алкогольные вечеринки игрока.

    «Очень талантливый игрок на поле и сорвиголова за его пределами. В детстве ему довелось пережить развод родителей.

    Аршавин по ходу карьеры попадал в скандалы. Было и много алкоголя, и стриптиз, и подруги. Полицейские, лошадь. Еще он говорил о том, что на Олимпийских играх есть допинг. В истории остались его 165 голов и более 200 результативных пасов», – сказано в статье.

    • Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год, провел 74 матча, забил 17 голов.
    • С командой он брал бронзу Евро-2008.
    • Игрок завершил карьеру в 2018 году.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии10
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      Рейтинг: +53

      Снег 6 минут назад

      Если алкоголь, стриптиз, подруги, полицейские, лошадь не повлияли на его спортивные достижения в худшую сторону, значит Андрюха всё делал правильно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12779

      vka1970 6 минут назад

      Так отдыхать как отдыхают наши, мал кто умеет, а оттого и завидуют.Интересно в качестве кого на вечеринках выступала лошадь ?

      0
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      Рейтинг: +5495

      paracetamol 37 минут назад

      165 голов и более 200 результативных пасов - не каждый может! А 4 гола Ливеру...?

      4
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      Рейтинг: +16223

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Просто Андрюха многосторонняя личность. Завидуют....)

      6
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      Рейтинг: +3512

      BarStep 1 час назад

      Любят и помнят Андрюху, раз пишут о нём спустя столько лет.. Даже в Испании. Marcе зачёт..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Граф2019 > BarStep 1 час назад

      да и в Алма-Ате ему попу рады облизать! кош килиныздыр...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8011

      alex1951 1 час назад

      Этот неизвестный Аршавин,он Шава,он же Чипсоед.......
      Настоящий мачо)))........Но это его проблемы ,а не ваши ,как говаривал он когда то...

      2
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      Рейтинг: +2296

      mutabor0992 > alex1951 1 час назад

      Он же лягушенок Кермит из Маппет-шоу...В Арсенале его так прозвали за маленький рост и мерзкий голос.

      3
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      Рейтинг: +2206

      alarm 2 часа назад

      зависть - дело такое) пс: позор спартаку

      4
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      Рейтинг: +494

      Бoрат > alarm 38 минут назад

      Конечно завидуют - не каждому доводилось иметь лошадь . " Если бы я имел коня - это был бы номер . Если бы конь имел меня я бы наверно помер " Гыгыгы . Ты у брата- бората спроси - как оно ? Он у нас по зверушкам спец Гыгыгы .

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