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  • «Много алкоголя, стриптиз, подруги». Испанская Marca написала статью об Аршавине

«Много алкоголя, стриптиз, подруги». Испанская Marca написала статью об Аршавине

18 апреля 2020, 14:20
68

Испанская газета Marca написала материал про бывшего полузащитника сборной России и «Арсенала» Андрея Аршавина. В частности, она обратила внимание на алкогольные вечеринки игрока.

«Очень талантливый игрок на поле и сорвиголова за его пределами. В детстве ему довелось пережить развод родителей.

Аршавин по ходу карьеры попадал в скандалы. Было и много алкоголя, и стриптиз, и подруги. Полицейские, лошадь. Еще он говорил о том, что на Олимпийских играх есть допинг. В истории остались его 165 голов и более 200 результативных пасов», – сказано в статье.

  • Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год, провел 74 матча, забил 17 голов.
  • С командой он брал бронзу Евро-2008.
  • Игрок завершил карьеру в 2018 году.

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Аршавин Андрей
Комментарии (68)
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alex1951
1587210136
Этот неизвестный Аршавин,он Шава,он же Чипсоед....... Настоящий мачо)))........Но это его проблемы ,а не ваши ,как говаривал он когда то...
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BarStep
1587210918
Любят и помнят Андрюху, раз пишут о нём спустя столько лет.. Даже в Испании. Marcе зачёт..
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DOCTOR PENALTY
1587212256
Просто Андрюха многосторонняя личность. Завидуют....)
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paracetamol
1587214420
165 голов и более 200 результативных пасов - не каждый может! А 4 гола Ливеру...?
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vka1970
1587216283
Так отдыхать как отдыхают наши, мал кто умеет, а оттого и завидуют.Интересно в качестве кого на вечеринках выступала лошадь ?
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Снег
1587216301
Если алкоголь, стриптиз, подруги, полицейские, лошадь не повлияли на его спортивные достижения в худшую сторону, значит Андрюха всё делал правильно!
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Plyash
1587219388
Аршавин умница,вся Европа его до сих пор помнит,не посрамил Россию. Играть так играть,гулять так гулять,е..б..ть так е..б..ть,всё делал качественно и надёжно,настоящий мужик.Здоровья тебе,Андрюха.
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Соарес
1587222117
А ещё он жену кинул с тремя детьми и за катание шалав на лошади не заплатил.
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СССР 1985
1587254728
Вот уроды, все исказили, все сплетни и бредни собрали, и выложили все это на публику, такое ощущение что какая-то откровенная заказуха. Ибо Марка ранее, ни в чем таком, замечена по отношению к Андрею не была. Наоборот постоянно его вспоминали и восхваляли называя - русским гением.
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zigbert
1587310171
Как игрок был талантливый. В Евро- 2008 выделялся своей игрой. Трудно сказать почему на долго не удержался в Арсенале.В жизни же такие выходки не делают чести любому футболисту.
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