«Много алкоголя, стриптиз, подруги». Испанская Marca написала статью об Аршавине

Испанская газета Marca написала материал про бывшего полузащитника сборной России и «Арсенала» Андрея Аршавина. В частности, она обратила внимание на алкогольные вечеринки игрока.

«Очень талантливый игрок на поле и сорвиголова за его пределами. В детстве ему довелось пережить развод родителей.

Аршавин по ходу карьеры попадал в скандалы. Было и много алкоголя, и стриптиз, и подруги. Полицейские, лошадь. Еще он говорил о том, что на Олимпийских играх есть допинг. В истории остались его 165 голов и более 200 результативных пасов», – сказано в статье.