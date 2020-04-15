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    «Локомотив» отправил продукты пожилыми болельщикам клуба

    «Локомотив» поддержал пожилых болельщиков, не имеющих возможности выйти из дома из-за пандемии коронавируса.

    Владельцы клубных карт получили наборы продуктов и средств гигиены с доставкой на дом. Среди них – бывшие футболисты «Локомотива» Борис Кох и Борис Петров, игравшие за москвичей в 60-х годах.

    Ранее аналогичную акцию запустил «Зенит», а первым курьером, доставившим продукты питерским болельщикам стал Андрей Аршавин.

    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса минимум до 31 мая. «Локомотив» идет в турнирной таблице вторым, набрав 41 очко.
    • В стране коронавирус был обнаружен у 24,5 тысяч человек, из них 198 умерли.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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