«Зенит» показал видео, как Аршавин развозит продукты пожилым болельщикам клуба

Появилось видео с экс-форвардом «Зенита» Андреем Аршавиным в роли курьера по бесплатной доставке продуктов пожилым владельцам сезонных абонементов на матчи клуба.
Аршавин поработал волонтером в рамках благотворительной акции «Зенита». Как отмечается на сайте клуба, продуктовые наборы составлены на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений здравоохранения.
Акция продлится до 30 апреля, курьеры будут выезжать каждую неделю.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса минимум до 30 мая.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице первое место.
Источник: Официальный сайт «Зенита»