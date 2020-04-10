Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «Зенит» показал видео, как Аршавин развозит продукты пожилым болельщикам клуба

    Появилось видео с экс-форвардом «Зенита» Андреем Аршавиным в роли курьера по бесплатной доставке продуктов пожилым владельцам сезонных абонементов на матчи клуба.

    Аршавин поработал волонтером в рамках благотворительной акции «Зенита». Как отмечается на сайте клуба, продуктовые наборы составлены на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений здравоохранения.

    Акция продлится до 30 апреля, курьеры будут выезжать каждую неделю.

    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса минимум до 30 мая.
    • «Зенит» занимает в турнирной таблице первое место.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76147
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru