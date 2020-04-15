«Зенит» показал видео, как Аршавин развозит продукты пожилым болельщикам клуба

Появилось видео с экс-форвардом «Зенита» Андреем Аршавиным в роли курьера по бесплатной доставке продуктов пожилым владельцам сезонных абонементов на матчи клуба.

Аршавин поработал волонтером в рамках благотворительной акции «Зенита». Как отмечается на сайте клуба, продуктовые наборы составлены на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений здравоохранения.

Акция продлится до 30 апреля, курьеры будут выезжать каждую неделю.

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