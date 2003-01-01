Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Петржела: «Не пустил Аршавина в «Спартак», потому что деньги были смешными»

    Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, почему Владимир Быстров перешел в «Спартак», а Андрей Аршавин остался в клубе.

    – У нас была очень сильная атака! Знаю, все ребятки при деле – Радимов, Аршавин, Кержаков, с которым я не так давно виделся на «Матч ТВ». Только скажите, где сейчас Денисов?

    – Игорь закончил карьеру и ведет абсолютно закрытый образ жизни.

    – Вот как? Жаль, что Игорь пропал. Надеюсь, у него все хорошо.

    – Все в порядке и у Быстрова, с которым мы недавно вспоминали его уход из «Зенита» в 2005-м. Вы не жалеете о том, что тогда все так получилось?

    – Володя не должен был уходить. Пришло предложение от «Спартака», который предложил «Зениту» хорошие деньги, руководство «Зенита» решило, что это экономически выгодно.

    – Быстров сказал мне, что вы прямым текстом заявили, что не нуждаетесь в нем.

    – Нет-нет. Володя – быстрый правый нападающий, зачем мне было отпускать игрока основного состава? Не играл в основе? Да, такое бывает – в «Зените» всем надо было выигрывать конкуренцию и хорошо работать на тренировках. Быстров не исключение.

    – Вы же могли наложить вето на этот переход?

    – Да, я мог сказать, что против его ухода. Почему я этого не сделал? Я не знаю. Скажу лишь, у меня с Быстровым никогда не было серьезных проблем. Еще раз подчеркну – это был игрок основного состава.

    – Какую позицию вы занимали в 2004-м, когда от «Спартака» поступило предложение по Аршавину, Денисову и тому же Быстрову?

    – Я тогда сразу сказал, что категорически против этого перехода. Мы не пустили ребят в том числе и потому, что деньги, предложенные «Спартаком», были просто смешными. Но еще раз подчеркну: я в любом случае не допустил бы их ухода.

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2547

      Давид59 33 минуты назад

      Быстров свой уход объяснял тем, что Петржела не верил в него. Так что похоже Властимил подвирает. Вовин уход не оправдываю, наверняка можно было уйти не к красно-белым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39147

      portero 1 час назад

      лукавит чех или забыл, Быстрова за копейки отдали только из-за тебя.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2828

      морозз > portero 6 минут назад

      5 млн зелени по тем временам это не копейки!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76113
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru