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  • Петржела: «Не пустил Аршавина в «Спартак», потому что деньги были смешными»

Петржела: «Не пустил Аршавина в «Спартак», потому что деньги были смешными»

14 апреля 2020, 08:20
9

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, почему Владимир Быстров перешел в «Спартак», а Андрей Аршавин остался в клубе.

– У нас была очень сильная атака! Знаю, все ребятки при деле – Радимов, Аршавин, Кержаков, с которым я не так давно виделся на «Матч ТВ». Только скажите, где сейчас Денисов?

– Игорь закончил карьеру и ведет абсолютно закрытый образ жизни.

– Вот как? Жаль, что Игорь пропал. Надеюсь, у него все хорошо.

– Все в порядке и у Быстрова, с которым мы недавно вспоминали его уход из «Зенита» в 2005-м. Вы не жалеете о том, что тогда все так получилось?

– Володя не должен был уходить. Пришло предложение от «Спартака», который предложил «Зениту» хорошие деньги, руководство «Зенита» решило, что это экономически выгодно.

– Быстров сказал мне, что вы прямым текстом заявили, что не нуждаетесь в нем.

– Нет-нет. Володя – быстрый правый нападающий, зачем мне было отпускать игрока основного состава? Не играл в основе? Да, такое бывает – в «Зените» всем надо было выигрывать конкуренцию и хорошо работать на тренировках. Быстров не исключение.

– Вы же могли наложить вето на этот переход?

– Да, я мог сказать, что против его ухода. Почему я этого не сделал? Я не знаю. Скажу лишь, у меня с Быстровым никогда не было серьезных проблем. Еще раз подчеркну – это был игрок основного состава.

– Какую позицию вы занимали в 2004-м, когда от «Спартака» поступило предложение по Аршавину, Денисову и тому же Быстрову?

– Я тогда сразу сказал, что категорически против этого перехода. Мы не пустили ребят в том числе и потому, что деньги, предложенные «Спартаком», были просто смешными. Но еще раз подчеркну: я в любом случае не допустил бы их ухода.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Быстров Владимир Петржела Властимил
Комментарии (9)
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portero
1586846118
лукавит чех или забыл, Быстрова за копейки отдали только из-за тебя.....
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Давид59
1586848396
Быстров свой уход объяснял тем, что Петржела не верил в него. Так что похоже Властимил подвирает. Вовин уход не оправдываю, наверняка можно было уйти не к красно-белым
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Ziklop
1586851882
Заслуга Радимова больше чем Петржелы, в игре той команды, а этот тренер был готов всех продать лишь бы поиметь денег себе.
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serppion
1586854357
Я был о Петржеле лучшего мнения. Думал, тренер уже тогда разглядел талант Андрея Аршавина. Оказывается, "деньги, предложенные «Спартаком», были просто смешными".
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Hektor 84
1586854404
Зато червь набрал в спартак всяких мартыхаев и балканцев. А теперь выставляет себя супер экспертом.
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zigbert
1586872492
В том то и дело что Быстров не был игроком основного состава. Петржела на него и не рассчитывал, если выпускал его только на замену. В Спартаке ему сразу отвели место в основе.
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