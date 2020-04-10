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    «Реал» и «Барселона» потеряют по 18 миллионов из-за отмены Международного кубка чемпионов

    Журналисты Marca выяснили размер финансовых потерь «Реала» и «Барселоны» из-за отмены Международного кубка чемпионов.

    Сообщается, что оба клуба не досчитаются дохода на сумму 18 миллионов евро.

    Планировалось, что «Реал» и «Барса» очным матчем откроют новый стадион в Лас-Вегасе, но из-за пандемии коронавируса все мероприятия пришлось отменить.

    США лидируют в мире по числу зараженных – инфекция уже выявлена у более чем полумиллиона человек, почти 19 тысяч заболевших скончались.

    Международный кубок чемпионов-2020 отменeн из-за пандемии коронавируса

    Источник: Marca

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