«Реал» и «Барселона» потеряют по 18 миллионов из-за отмены Международного кубка чемпионов

Журналисты Marca выяснили размер финансовых потерь «Реала» и «Барселоны» из-за отмены Международного кубка чемпионов.

Сообщается, что оба клуба не досчитаются дохода на сумму 18 миллионов евро.

Планировалось, что «Реал» и «Барса» очным матчем откроют новый стадион в Лас-Вегасе, но из-за пандемии коронавируса все мероприятия пришлось отменить.

США лидируют в мире по числу зараженных – инфекция уже выявлена у более чем полумиллиона человек, почти 19 тысяч заболевших скончались.

Международный кубок чемпионов-2020 отменeн из-за пандемии коронавируса