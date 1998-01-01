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    Международный кубок чемпионов-2020 отменeн из-за пандемии коронавируса

    Очередной розыгрыш Международного кубка чемпионов не состоится.

    В 2020 году турнир решено отменить из-за пандемии коронавируса.

    «Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах, всегда имеют первостепенное значение.

    Отсутствие ясности с тем, когда будут сняты ограничения на социальное дистанцирование, а также неопределенность с международным календарем сделали проведение турнира невозможным.

    Мы надеемся вернуться в 2021 году с лучшими клубами и незабываемыми матчами», – сообщили организаторы МКЧ.

    • Международный товарищеский футбольный турнир проводился с 2013 года.
    • Матчи проходили летом в разных странах, преимущественно в Азии и США.

    Источник: Официальный сайт Международного кубка чемпионов

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