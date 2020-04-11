Международный кубок чемпионов-2020 отменeн из-за пандемии коронавируса

Очередной розыгрыш Международного кубка чемпионов не состоится.

В 2020 году турнир решено отменить из-за пандемии коронавируса.

«Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах, всегда имеют первостепенное значение.

Отсутствие ясности с тем, когда будут сняты ограничения на социальное дистанцирование, а также неопределенность с международным календарем сделали проведение турнира невозможным.

Мы надеемся вернуться в 2021 году с лучшими клубами и незабываемыми матчами», – сообщили организаторы МКЧ.