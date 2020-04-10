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Уткин: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»

10 апреля 2020, 07:32
15

Блогер Василий Уткин высказался на тему пандемии коронавируса в России.

«Вы подумайте о том, что то, что сейчас с вами происходит, это примерно как вас посадили в тюрьму за ваши деньги. Да это не тюрьма, это ваша квартира, но вы за все платите сами, даже за саму квартиру. Государство не готово вам ничего за это простить.

Хотя то, что с нами происходит, как и во всем мире, – для этого мы и содержали государство все эти годы. Мы для этого давали ему деньги в виде налогов и всего остального, обеспечивали свою лояльность.

Есть напасти, от которых каждый из нас лично защититься не может. Это и есть обязанность государства – это записано в Конституции. А этого не происходит совершенно. Вместо этого мы сидим по домам за свои собственные деньги.

Как бы то ни было, по-моему, очень трудно организационно рассчитывать на удержание карантина в Москве дольше чем после 10 мая, условно. Или должно что-то измениться в том, как к людям относятся.

Не знаю, как это контролируется. Известно, что у нас есть Фонд национального благосостояния, в котором какое-то огромное количество денег скоплено. Это же означает, что наступил момент, когда надо тратить. Когда еще, что еще можно представить? Но нет, этого не происходит», – сказал Уткин.

  • В России по состоянию на 9 апреля было официально объявлено о 10131 случае заболевания коронавирусом.
  • 698 человек уже выздоровели.
  • Зарегистрировано 76 летальных исходов

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Уткин Василий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Dimk0
1586495436
А ведь он по своему прав
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Ziklop
1586501147
Вася не волнуйся фонд уже пилят , деньги освоят кучки наверху.
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general.lizyukov
1586501653
Вася, когда ты заразишься и умрешь (не дай бог) - в этом тоже виновато будет государство? Ну, что не изобрело вакцину в первые же стуки появления нового вируса? Или что не ввело комендантский час, чтобы вы, с.ку, дома сидели, а не шлялись везде, заражая друг друга! Две - ДВЕ!!!! - недели прошло, а вы уже визжите, будто второй год так сидим! Некоторые п.сы уже додумались с блокадой сравнить. Да мы, б...дь, в перестройку хуже жили, в "" (С)!!! Полгода зарплату не платили, никакого вируса не было! И что-то ты тогда не жаловался. ****, ты рубил бабло на своем "таланте" и срать хотел на простых людей. А сейчас ты жирок свой растряс и решил на этой теме пропиариться. Дали неделю, просили дома посидеть - кто исполнил? Да никто, больше половины болт забило. Стало хуже - продлили. Станет ещё хуже - введут режим ЧС. Вы тогда, с.ка, взвоете. Будете за миску супа общественные работы выполнять, под дулами автоматов. Ибо нехер. раз своей головы нет.
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Axe111
1586502042
Америку открыл
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New Life
1586505302
Средства расходуются на основе приоритетов, видимо, народ не в первых рядах.
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vladik12
1586509087
Зато мы победили испанцев!
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Cules2013
1586512560
Васю не перевариваю, но иногда он говорит дельные вещи. Вот как сейчас.
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