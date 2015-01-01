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    Уткин: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»

    Блогер Василий Уткин высказался на тему пандемии коронавируса в России.

    «Вы подумайте о том, что то, что сейчас с вами происходит, это примерно как вас посадили в тюрьму за ваши деньги. Да это не тюрьма, это ваша квартира, но вы за все платите сами, даже за саму квартиру. Государство не готово вам ничего за это простить.

    Хотя то, что с нами происходит, как и во всем мире, – для этого мы и содержали государство все эти годы. Мы для этого давали ему деньги в виде налогов и всего остального, обеспечивали свою лояльность.

    Есть напасти, от которых каждый из нас лично защититься не может. Это и есть обязанность государства – это записано в Конституции. А этого не происходит совершенно. Вместо этого мы сидим по домам за свои собственные деньги.

    Как бы то ни было, по-моему, очень трудно организационно рассчитывать на удержание карантина в Москве дольше чем после 10 мая, условно. Или должно что-то измениться в том, как к людям относятся.

    Не знаю, как это контролируется. Известно, что у нас есть Фонд национального благосостояния, в котором какое-то огромное количество денег скоплено. Это же означает, что наступил момент, когда надо тратить. Когда еще, что еще можно представить? Но нет, этого не происходит», – сказал Уткин.

    • В России по состоянию на 9 апреля было официально объявлено о 10131 случае заболевания коронавирусом.
    • 698 человек уже выздоровели.
    • Зарегистрировано 76 летальных исходов

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 07:32
    Комментарии11
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      Рейтинг: +352

      New Life 32 минуты назад

      Средства расходуются на основе приоритетов, видимо, народ не в первых рядах.

      0
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      Рейтинг: +1986

      general.lizyukov > New Life 29 минут назад

      Этот тот народ, который сейчас лечат усиленным темпом? Который стараются обезопасить в меру возможностей?

      0
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      Рейтинг: +352

      New Life > general.lizyukov 24 минуты назад

      Насмешил. Смотреть ТВ на ночь вредно. Это еще проф. Преображенский говорил.

      0
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      Рейтинг: +1927

      Axe111 1 час назад

      Америку открыл

      0
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      Рейтинг: +1986

      general.lizyukov 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вася, когда ты заразишься и умрешь (не дай бог) - в этом тоже виновато будет государство? Ну, что не изобрело вакцину в первые же стуки появления нового вируса? Или что не ввело комендантский час, чтобы вы, с.ку, дома сидели, а не шлялись везде, заражая друг друга! Две - ДВЕ!!!! - недели прошло, а вы уже визжите, будто второй год так сидим! Некоторые п.сы уже додумались с блокадой сравнить. Да мы, б...дь, в перестройку хуже жили, в "" (С)!!! Полгода зарплату не платили, никакого вируса не было! И что-то ты тогда не жаловался. ****, ты рубил бабло на своем "таланте" и срать хотел на простых людей. А сейчас ты жирок свой растряс и решил на этой теме пропиариться.
      Дали неделю, просили дома посидеть - кто исполнил? Да никто, больше половины болт забило. Стало хуже - продлили. Станет ещё хуже - введут режим ЧС. Вы тогда, с.ка, взвоете. Будете за миску супа общественные работы выполнять, под дулами автоматов. Ибо нехер. раз своей головы нет.

      -4
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      Рейтинг: +2724

      TOMSON > general.lizyukov 59 минут назад

      Да верно все Вася говорит. И не введут они ЧС, тк в этом случае автоматом у всех отсрочки по кредитам и прочему начнётся. У людей денег нет дома сидеть! Вы понимаете это или нет? Все эти слова про сохранение з/п действуют только для чиновников.
      К примеру у меня жена на удаленке делает всю ту же работу, что и всегда. Но на днях получила письмо где ей сокращают з/п на 1/3. И всем пох на договор.
      Я работаю на гос предприятии. Оплата почасовая. В связи с этими мерами часов нет соответственно и з/п нет. И все это типо честно, а в конце месяца бос в виде ипотеки.
      Ну так где мне помощь от государства, которому я больше 100т ежегодно налогов плачу не считая пенсионных взносов?

      1
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      Рейтинг: +1986

      general.lizyukov > TOMSON 30 минут назад

      Давай вместе поплачем. Про тюрьму, про Путина, про режЫм порыдаем. Как на мплохо. У нас же дома нет, его вчера немцы разбомбили. И близких нет, их вчера расстреляли/повесили. Света нет - ГЭС подорвали в боях. Воды нет - трубопровод артиллерией разрушили.
      ой, что это я. Это моя бабушка, царствие ей небесное. Это она такое перенесла. А я сижу в теплой квартире, у меня есть электричество и вода, есть какие-никакие крохи, чтобы себя и своих животин прокормить, пока ещё могу. Вроде как даже работа какая-никакая есть, хожу, работаю. Да, долги по кредитам, ипотеке - всё это есть. Только и я не в крайней нищете, чтобы рыдать и жаловаться.
      Где-тов жж-чке видел статейку, про ЧС. Что это и как будет. Уверен, Васисуалий, как только ЧС введут, со всеми вытекающими, первый заорёт о нарушении прав. Его не будет интересовать безопасность, его будет беспокоить его сытое брюхо и возможность кропать в бложике о тюрьме.
      Государство меня худо-бедно защищает, охраняет, лечит, снабжает. Могло бы и получше, но я уже пережил 90-ые, знаю, как бывает. Пока можно и так.
      А ещё государство платит пенсию моей маме, моей сестре-инвалиду, мне военную пенсию. Как-то без задержек. Мало, возможно. Но хотя бы так, не сам по себе с этой бедой.
      Вот заболеешь ты (упаси господь! нив коем разе, живи и здравствуй, ты и твои близкие) - что делать будешь? Сам справишься? Или может в больнице тебе скажут "Давай 100 тысяч, иначе лечить не будем"? Нет. У нас пока не так. Так что радуйся.
      "Не плачь, что у тебя нет сапог - посмотри на безногого" (С)

      0
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      Рейтинг: +268

      Ziklop 1 час назад

      Вася не волнуйся фонд уже пилят , деньги освоят кучки наверху.

      2
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      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Да Василий сидим за свои деньги.
      Стоимость нефти в мире ниже некуда , цена бензина в России растёт. Официально обьявлено с июля на 3 % повышается цена за газ для простых смертных. Возможно потом и электроэнергия подрастёт, куда без этого.
      Вы попробуйте найти такую страну , где всё для людей как у нас ???

      1
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      Рейтинг: +31

      Dimk0 3 часа назад

      А ведь он по своему прав

      3
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      Рейтинг: +2106

      alarm 3 часа назад

      уткен ожирел (за свои деньги).

      -3
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