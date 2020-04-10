Уткин: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»

Блогер Василий Уткин высказался на тему пандемии коронавируса в России.

«Вы подумайте о том, что то, что сейчас с вами происходит, это примерно как вас посадили в тюрьму за ваши деньги. Да это не тюрьма, это ваша квартира, но вы за все платите сами, даже за саму квартиру. Государство не готово вам ничего за это простить.

Хотя то, что с нами происходит, как и во всем мире, – для этого мы и содержали государство все эти годы. Мы для этого давали ему деньги в виде налогов и всего остального, обеспечивали свою лояльность.

Есть напасти, от которых каждый из нас лично защититься не может. Это и есть обязанность государства – это записано в Конституции. А этого не происходит совершенно. Вместо этого мы сидим по домам за свои собственные деньги.

Как бы то ни было, по-моему, очень трудно организационно рассчитывать на удержание карантина в Москве дольше чем после 10 мая, условно. Или должно что-то измениться в том, как к людям относятся.

Не знаю, как это контролируется. Известно, что у нас есть Фонд национального благосостояния, в котором какое-то огромное количество денег скоплено. Это же означает, что наступил момент, когда надо тратить. Когда еще, что еще можно представить? Но нет, этого не происходит», – сказал Уткин.