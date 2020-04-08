Сезон Примеры могут доиграть на Канарских островах

интересный вариант
Ассоциация работников отелей Тенерифе выступила с предложением провести на Канарских островах оставшиеся матчи Примеры и Сегунды сезона-2019/20.
Как пишет Marca, такой вариант выгоден обеим сторонам.
Команды смогут базироваться в хороших гостиницах, которых на Канарах предостаточно, а также быть подальше от очагов заражения коронавирусом в стране.
Принимающая сторона, в свою очередь, получит загруженность отелей, пустующих из-за пандемии.
Примеру хотят возобновить 29 мая. Игры будут проходить каждые 72 часа без зрителей