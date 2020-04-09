Сезон Примеры могут доиграть на Канарских островах

Ассоциация работников отелей Тенерифе выступила с предложением провести на Канарских островах оставшиеся матчи Примеры и Сегунды сезона-2019/20.

Как пишет Marca, такой вариант выгоден обеим сторонам.

Команды смогут базироваться в хороших гостиницах, которых на Канарах предостаточно, а также быть подальше от очагов заражения коронавирусом в стране.

Принимающая сторона, в свою очередь, получит загруженность отелей, пустующих из-за пандемии.

Примеру хотят возобновить 29 мая. Игры будут проходить каждые 72 часа без зрителей