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    Сезон Примеры могут доиграть на Канарских островах

    Ассоциация работников отелей Тенерифе выступила с предложением провести на Канарских островах оставшиеся матчи Примеры и Сегунды сезона-2019/20.

    Как пишет Marca, такой вариант выгоден обеим сторонам.

    Команды смогут базироваться в хороших гостиницах, которых на Канарах предостаточно, а также быть подальше от очагов заражения коронавирусом в стране.

    Принимающая сторона, в свою очередь, получит загруженность отелей, пустующих из-за пандемии.

    Примеру хотят возобновить 29 мая. Игры будут проходить каждые 72 часа без зрителей

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9692

      Cules2013 1 час назад

      интересный вариант

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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Отели и гостиницы это здорово , но главное для футбола стадионы !!!
      Тур 10 игр , да ещё Сегунда 11 и где играть ? Тайм по 15 минут ?
      Какую то херню предлагают.

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