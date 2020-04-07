Примеру хотят возобновить 29 мая. Игры будут проходить каждые 72 часа без зрителей

Чемпионат Испании может быть возобновлен в конце мая.
Королевская федерация футбола Испании хочет, чтобы первые игры после паузы прошли 29 мая.
Сообщается, что туры будут проводиться через каждые 72 часа. Болельщики не будут присутствовать на матчах.
- В Примере осталось провести 11 туров.
- Лидирует в чемпионате «Барселона», «Реал» отстает на два очка.
Marca: Ла Лига рассматривает три варианта возобновления сезона
Источник: El Chiringuito
El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».