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    Примеру хотят возобновить 29 мая. Игры будут проходить каждые 72 часа без зрителей

    Чемпионат Испании может быть возобновлен в конце мая.

    Королевская федерация футбола Испании хочет, чтобы первые игры после паузы прошли 29 мая.

    Сообщается, что туры будут проводиться через каждые 72 часа. Болельщики не будут присутствовать на матчах.

    • В Примере осталось провести 11 туров.
    • Лидирует в чемпионате «Барселона», «Реал» отстает на два очка.

    Marca: Ла Лига рассматривает три варианта возобновления сезона

    Источник: El Chiringuito

    El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    07.04.2020 21:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14089

      bset 7 апреля, 23:01

      Вряд ли болельщики и сами будут готовы ринуться на футбол, чуть отменят карантин. Хотя те же итальянцы могут...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3779

      порт 7 апреля, 22:00

      Пусть и у нас так же сделают.

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