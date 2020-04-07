Примеру хотят возобновить 29 мая. Игры будут проходить каждые 72 часа без зрителей

Чемпионат Испании может быть возобновлен в конце мая.

Королевская федерация футбола Испании хочет, чтобы первые игры после паузы прошли 29 мая.

Сообщается, что туры будут проводиться через каждые 72 часа. Болельщики не будут присутствовать на матчах.

В Примере осталось провести 11 туров.

Лидирует в чемпионате «Барселона», «Реал» отстает на два очка.

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