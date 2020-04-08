Генеральный директор АПЛ: «Лигу ждет убыток в один миллиард фунтов, если мы не завершим сезон-2019/20»

Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс рассказал о возможных потерях лиги в связи с пандемией коронавируса и досрочном завершении сезона.

«У лиги беспрецедентные потери, как и большей части продуктивной экономики Великобритании.

Нас ждет убыток в один миллиард фунтов, если мы не завершим сезон-2019/20, а за этим последуют и другие потери, если ситуация с пандемией будет лишь развиваться.

Это губительно повлияет не только на бюджетах 20 клубов АПЛ, но и крайне негативно скажется на всем профессиональном сегменте», – говорится в письме Мастерса.