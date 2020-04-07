Аршавин – о работе на ТВ: «Мне неинтересно. Мне интересно только бабки получать»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, каково ему работается на ТВ. Для экс-игрока важна финансовая составляющая.

– Как тебе быть телеведущим?

– Тяжеловато, но потихонечку прорываемся. Косноязычие надо убирать, книжки читать, но уже поздно – 40 лет. Тем более, глаза не видят.

– А тебе как интереснее: экспертом быть и отвечать на вопросы или сидеть руководить беседой?

– Мне вообще неинтересно. Мне интересно только бабки получать.