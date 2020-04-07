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  • Аршавин – о работе на ТВ: «Мне неинтересно. Мне интересно только бабки получать»

Аршавин – о работе на ТВ: «Мне неинтересно. Мне интересно только бабки получать»

7 апреля 2020, 22:43
94

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, каково ему работается на ТВ. Для экс-игрока важна финансовая составляющая.

– Как тебе быть телеведущим?

– Тяжеловато, но потихонечку прорываемся. Косноязычие надо убирать, книжки читать, но уже поздно – 40 лет. Тем более, глаза не видят.

– А тебе как интереснее: экспертом быть и отвечать на вопросы или сидеть руководить беседой?

– Мне вообще неинтересно. Мне интересно только бабки получать.

  • Аршавин завершил карьеру в 2018 году.
  • С 2002 по 2012 годы он выступал за сборную России.
  • Главное достижение в карьере – Кубок УЕФА с «Зенитом» в 2008 году.

Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (94)
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GreyDM
1586292786
Вот договоришься, с работы выгонят и пойдёшь по Васиным стопам, в блогеры))) А Вася конкурентов не любит(((
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житель СПб
1586293034
Эх Андрей... Но вот такое отношение к жизни и к себе все же гораздо лучше всяких циников, открыто врущих в лицо и говорящих правильные слова... Он, по крайней мере, честный - чем мне всегда нравился.
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моэм
1586297218
По прочитанному получается , что Аршавин - дегенерат с напрочь отбитыми мозгами...что весьма сомнительно...скорее это больше это похоже на навет его "друзей" -мечтающих занять его место на ТВ...а Андрею советую быть поосторожнее со стёбом , враги не дремлют.
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Mister_Tomsk
1586312316
Чувак правду сказал, ему пох на тв, ему платят) все) или вы епта на работу, просто по красоваться ходите?) не за деньгами?)))
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Viper for CSKA
1586321212
Аххаха) Честно и прямо, пусть и троллинг. На работе люди деньги зарабатывают, в крайнем случае, тяжело трудятся из идейных соображений, а все, кто рассказывает о великом удовольствии от её выполнения, просто лукавят.
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alll-1
1586325006
питерское говно
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New Life
1586330052
Но, а кто у канделаки, или, вообще на тв, работает с душой, когда деньги не главное ? Есть примеры ?
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Рубинище
1586339934
Наверно по этому его нормально слушать, он за место не держится и говорит, что думает. рубит и не лижет.. а комментирует он матчи лучше, проф. комментаторов хоть и с интеллектом у футболистов проблемы.
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СССР 1985
1586465567
alll-1 - мерзкий ты, к тому же еще и тупой. Что ты знаешь, откуда из коричневых и помойных интернет помойках.) Развод - это дело житейское, такое ощущение что Шава единственный человек на Планете Земля развелся,ты ИДИОТ!!! А еще, никто такие выплаты не делал как Шава, по 5 млн. в месяц платил этой хабалке брехливой. За какой прокат, что ты чкеркаешь, это просто за гранью.) Девушки те, были стюардессами и Шава был в копании. не один, почему же платить то должен именно он, да и откуда ты знаешь платили они или нет, все из тех же помоек вроде вонючего Mash. Те где там болельщиков то увидел, там кроме быдла пьяного и лысого ушлепка по кличке питон с куплетной депутатской ксивой никого не было. Себя что ли в них узнал, так это и понятно, подобное притягивается к подобному. Вообще ты дурака, причем отбитый на всю голову.
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СССР 1985
1586465876
Я так понял, что на этом сайте можно оскорблять, писать всякую чушь, ложь и бред, хамить. Никто и ничего не удаляет, никто за этим не следит, а жаль!!!!! Всякая мерзота пишет грязь, ибо по-другому себч реализовать то в жизни реальной не могут. Но почему никто сие не удаляет, вопрос риторический.
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