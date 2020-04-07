Аршавин – о работе на ТВ: «Мне неинтересно. Мне интересно только бабки получать»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, каково ему работается на ТВ. Для экс-игрока важна финансовая составляющая.
– Как тебе быть телеведущим?
– Тяжеловато, но потихонечку прорываемся. Косноязычие надо убирать, книжки читать, но уже поздно – 40 лет. Тем более, глаза не видят.
– А тебе как интереснее: экспертом быть и отвечать на вопросы или сидеть руководить беседой?
– Мне вообще неинтересно. Мне интересно только бабки получать.
- Аршавин завершил карьеру в 2018 году.
- С 2002 по 2012 годы он выступал за сборную России.
- Главное достижение в карьере – Кубок УЕФА с «Зенитом» в 2008 году.
Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля