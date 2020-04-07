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    Аршавин – о работе на ТВ: «Мне неинтересно. Мне интересно только бабки получать»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, каково ему работается на ТВ. Для экс-игрока важна финансовая составляющая.

    – Как тебе быть телеведущим?

    – Тяжеловато, но потихонечку прорываемся. Косноязычие надо убирать, книжки читать, но уже поздно – 40 лет. Тем более, глаза не видят.

    – А тебе как интереснее: экспертом быть и отвечать на вопросы или сидеть руководить беседой?

    – Мне вообще неинтересно. Мне интересно только бабки получать.

    • Аршавин завершил карьеру в 2018 году.
    • С 2002 по 2012 годы он выступал за сборную России.
    • Главное достижение в карьере – Кубок УЕФА с «Зенитом» в 2008 году.

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    07.04.2020 22:43
    Комментарии78
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      Рейтинг: +2351

      raritet 22 часа назад

      в том вся прелесть. когда ты слушаешь не причесанный комментарий какого-нибудь ботаника, понятия не имеющего сколько шипов на одной бутсе, а прямой , немного не отфильтрованный разговор человека от мяча. Нужно , напротив , больше таких, как Андрюша. Будет о чем поговорить...

      2
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      Рейтинг: +3790

      Рубинище 22 часа назад

      Наверно по этому его нормально слушать, он за место не держится и говорит, что думает. рубит и не лижет.. а комментирует он матчи лучше, проф. комментаторов хоть и с интеллектом у футболистов проблемы.

      3
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      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > Рубинище 5 часов назад

      Смотря у кого проблемы, у Шавы с интеллектом все было отлично во время игры, так и в жизни. А сказал Шава остроумно, умные поймут, дураки конечно воспримут за чистую моменту.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +957

      РМЗ 22 часа назад

      На тв одни шипилявые и картавые. Аршавин не хуже их

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1188

      FRZZ 23 часа назад

      Футболисты никогда не отличались особым интеллектом.

      -1
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      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > FRZZ 5 часов назад

      Смотря какие футболисты, у Шавы с интеллектом все было отлично во время игры, так и в жизни.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +342

      New Life 8 апреля, 10:14

      Но, а кто у канделаки, или, вообще на тв, работает с душой, когда деньги не главное ? Есть примеры ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > New Life 5 часов назад

      Шутка - это, шутка, ты хоть видео глянь.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 8 апреля, 09:49

      Посидишь , послушаешь Шмурнова , Черданцева и других, звоешь от тоски и дури....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      serhio80 8 апреля, 09:18

      Андрюша, иди на завод чтоли

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +388

      фанат джигурды > serhio80 8 апреля, 10:23

      В клининговую компанию.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > serhio80 5 часов назад

      Ты Букварь сначала купи.) А Шава - просто пошутил, видео посмотри.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > фанат джигурды 5 часов назад

      Да нет, тебя и туда не возьмут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +388

      фанат джигурды > СССР 1985 1 час назад

      Слышь, защитник чипсоеда, у меня работа хорошая и зарплата достойная.
      А вот сколько ты получаешь за аниллингус чипсоеду?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > фанат джигурды 1 час назад

      В таком тоне, будешь со своими тапочками разговаривать. А недостаток ума, не нужно компенсировать низкосортным хамством. Чипсоед - это ты, сиди жуй молча. Дыши носом, читай «Мурзилку»! Жаль нельзя высказаться, правила сайта не дают такой возможности.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 8 апреля, 08:54

      Вот и чистосердечное признание Аршавина, а как Быстров и другие
      бывшие игроки, подрабатывающие экспертами в средствах СМИ, думают?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > vladimir-7 5 часов назад

      Идиотизм людской умиляет.)))) Это шутка, посмотри видео.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      alll-1 8 апреля, 08:50

      питерское говно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19431

      пьяныйхоровод > alll-1 20 часов назад

      А ты разве из Питера ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +419

      alll-1 > пьяныйхоровод 17 часов назад

      ты чего то попутал ,аршавин говно питерское ,а ты говнище

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19431

      пьяныйхоровод > alll-1 16 часов назад

      Я не попутал . Ты представился как питерское говно , а сам не из Питера . Всё понятно - ты просто говно .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      alll-1 > пьяныйхоровод 16 часов назад

      ты опять в детский сад играешь?
      от куда бы ты не был ,ты говнище

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19431

      пьяныйхоровод > alll-1 15 часов назад

      Ладно девчуля , не плачь . Дядя пошутил .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      alll-1 > пьяныйхоровод 15 часов назад

      иди на горшок щенок
      и где ты увидел мои слезы петушара питерская

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19431

      пьяныйхоровод > alll-1 14 часов назад

      Не ссы в колготки с.у.ч.к.а .

      1
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      ...
      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > alll-1 5 часов назад

      Как ты о себе, правда ты не из нашего города то-то несет от тебя))) Видео посмотри, и пойми что это была шутка______.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +314

      Proker 8 апреля, 08:38

      Ну вообще то он прав,что бы деньги зарабатывать надо душу отдавать, интересоваться, перед себя ставить цели,по его логики ему пох,он раздальбай.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > Proker 5 часов назад

      У России две беды - дураки и дороги. С дорогами кое как разобрались, а вот с дурачьем вроде отписавшихся, в том числе и тебя , прямо беда.) Это шутка, игра слов, видео нужно смотреть и хоть немного понимать, что это ирония, а не принимать все сказанное буквально. Пошутил Андрей, только и всего, у них там стеб на стебе.) Господи, сколько на Земле, еще дурачья.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 > СССР 1985 3 часа назад

      По поводу дураков, ты всё про себя и про себя, отдохни.

      -2
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      Рейтинг: +65

      СССР 1985 > vladimir-7 1 час назад

      Отнюдь любезный, я как раз про "вас" и "вам" подобных написал. Дурак, явление природы, загадка замыслов ее. Тут как ни крути, все равно так выходит.)

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      Рейтинг: +314

      Proker > СССР 1985 1 час назад

      В России две беды, первый это алкоголизм,второе воровство,а насчёт дураков и дороги ты как себя судишь чучиндра:)

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