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    AS: «Реал» перенес планы по покупке Мбаппе на 2021 год. Стоимость форварда может упасть до 140 миллионов

    Руководство «Реала» не собирается подписывать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе летом 2020 года, как ранее планировалось, сообщает AS.

    Из-за пандемии коронавируса мадридский клуб перенесет планы подписать французского форварда на лето 2021 года. Цена на Мбаппе к тому времени может снизиться с 200 миллионов евро до 140 миллионов.

    • В текущем сезоне 21-летний Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов.
    • Контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года.

    «ПСЖ» благодаря кризису может сохранить Мбаппе и Неймара еще на один сезон

    Источник: AS

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    07.04.2020 18:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1135

      житель СПб 7 апреля, 23:54

      Бедный... Совсем подешевеет.

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      Рейтинг: +2542

      Томик 7 апреля, 21:52

      После этой заварушки, столько платить футболистам перестанут, скорее всего(или за футболистов, или "и"). Тер Штеген отказался от предложения Барсы по продлению. Плюнуть на него. Ещё просить будет на предыдущих условиях продлить.

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