«Манчестер Юнайтед» отказался участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест

«Манчестер Юнайтед» не планирует отправлять сотрудников клуба в отпуск без содержания в период пандемии коронавируса.

Вице-президент клуба Эд Вудворд в понедельник разослал обращения всем работникам клуба, заверив, что «Манчестер Юнайтед» не намерен участвовать в государственной программе сохранения рабочих мест.

Эта программа предполагает компенсацию 80% зарплаты работников из бюджета в условиях пандемии коронавируса.