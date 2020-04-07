«Манчестер Юнайтед» отказался участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест

«Манчестер Юнайтед» не планирует отправлять сотрудников клуба в отпуск без содержания в период пандемии коронавируса.
Вице-президент клуба Эд Вудворд в понедельник разослал обращения всем работникам клуба, заверив, что «Манчестер Юнайтед» не намерен участвовать в государственной программе сохранения рабочих мест.
Эта программа предполагает компенсацию 80% зарплаты работников из бюджета в условиях пандемии коронавируса.
- По данным на прошлый сезон, всего в «Манчестер Юнайтед» трудятся 940 сотрудников.
- 673 из них не задействованы во время проведения матчей.
- Изначально «Ливерпуль» согласился участвовать в программе, после чего руководство клуба передумало.
- Затем от подобных мер отказались «Манчестер Сити» и «Бернли».
Источник: The Telegraph