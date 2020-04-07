«Манчестер Юнайтед» отказался участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест

.. А ВОТ НАША "ГОСПРОГРАММА"...
Российские банки могут перестать выдавать кредиты сотрудникам отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии
Сейчас это грозит слишком большими рисками.
«Альфа-банк» разослал своим клиентам оповещения, где сказано, что там больше не будут кредитовать клиентов из сфер транспорта, спорта, развлечений, а также гостиничного и ресторанного бизнеса. В сообщении отдельно отмечается, что этот запрет касается в том числе и тех потребительских кредитов, которые уже были одобрены. Такой шаг там объяснили тем, что если клиент не сможет переводить деньги по договору, то от этого пострадают обе стороны.
В связи с этой рассылкой газета «Ведомости» опросила топ-30 российских банков и выяснила, что многие из них планируют ввести похожие ограничения. Так, в «Открытии» и «Ак Барсе» отметили, что намерены более пристально изучать своих заёмщиков, а «МТС Банк» сообщил, что может прекратить оформлять выплаты по ипотеке.
«Манчестер Юнайтед» не планирует отправлять сотрудников клуба в отпуск без содержания в период пандемии коронавируса.
Вице-президент клуба Эд Вудворд в понедельник разослал обращения всем работникам клуба, заверив, что «Манчестер Юнайтед» не намерен участвовать в государственной программе сохранения рабочих мест.
Эта программа предполагает компенсацию 80% зарплаты работников из бюджета в условиях пандемии коронавируса.
- По данным на прошлый сезон, всего в «Манчестер Юнайтед» трудятся 940 сотрудников.
- 673 из них не задействованы во время проведения матчей.
- Изначально «Ливерпуль» согласился участвовать в программе, после чего руководство клуба передумало.
- Затем от подобных мер отказались «Манчестер Сити» и «Бернли».