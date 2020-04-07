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    «Манчестер Юнайтед» отказался участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест

    «Манчестер Юнайтед» не планирует отправлять сотрудников клуба в отпуск без содержания в период пандемии коронавируса.

    Вице-президент клуба Эд Вудворд в понедельник разослал обращения всем работникам клуба, заверив, что «Манчестер Юнайтед» не намерен участвовать в государственной программе сохранения рабочих мест.

    Эта программа предполагает компенсацию 80% зарплаты работников из бюджета в условиях пандемии коронавируса.

    • По данным на прошлый сезон, всего в «Манчестер Юнайтед» трудятся 940 сотрудников.
    • 673 из них не задействованы во время проведения матчей.
    • Изначально «Ливерпуль» согласился участвовать в программе, после чего руководство клуба передумало.
    • Затем от подобных мер отказались «Манчестер Сити» и «Бернли».

    Источник: The Telegraph

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    07.04.2020 07:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 11:58

      .. А ВОТ НАША "ГОСПРОГРАММА"...
      Российские банки могут перестать выдавать кредиты сотрудникам отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии
      Сейчас это грозит слишком большими рисками.
      «Альфа-банк» разослал своим клиентам оповещения, где сказано, что там больше не будут кредитовать клиентов из сфер транспорта, спорта, развлечений, а также гостиничного и ресторанного бизнеса. В сообщении отдельно отмечается, что этот запрет касается в том числе и тех потребительских кредитов, которые уже были одобрены. Такой шаг там объяснили тем, что если клиент не сможет переводить деньги по договору, то от этого пострадают обе стороны.
      В связи с этой рассылкой газета «Ведомости» опросила топ-30 российских банков и выяснила, что многие из них планируют ввести похожие ограничения. Так, в «Открытии» и «Ак Барсе» отметили, что намерены более пристально изучать своих заёмщиков, а «МТС Банк» сообщил, что может прекратить оформлять выплаты по ипотеке.

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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 11:53

      А в чём суть этой "госпрограммы"?
      Может...прграмма "такая", что лучше не связываться)))
      Вчера, вон, Президент "Альфабанка" Сысуев в передаче "Особое мнение" на "Эхо Москвы" рассказал о нашей "госпрограмме" кредитования предприятий "на зарплату сотрудникам" через банки... ПОЛНЫЙ ДУРДОМ! НИ О ЧЁМ!

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