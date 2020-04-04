«Ливерпуль» отправил персонал в отпуск с сохранением зарплаты

Часть персонала «Ливерпуля» отправилась по распоряжению руководства в отпуск. Они будут в полном объеме получать зарплату, чтобы не испытывать финансовых трудностей.
20 процентов, пишет The Telegraph, зарплаты персонала будет покрывать «Ливерпуль», оставшееся – британское правительство, которое развернуло программу антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса.
- Сезон АПЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии.
- По всему миру от заболевания умерло более 56000 человек.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»