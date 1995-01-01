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    «Ливерпуль» отправил персонал в отпуск с сохранением зарплаты

    Часть персонала «Ливерпуля» отправилась по распоряжению руководства в отпуск. Они будут в полном объеме получать зарплату, чтобы не испытывать финансовых трудностей.

    20 процентов, пишет The Telegraph, зарплаты персонала будет покрывать «Ливерпуль», оставшееся – британское правительство, которое развернуло программу антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса.

    • Сезон АПЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии.
    • По всему миру от заболевания умерло более 56000 человек.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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