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«Ливерпуль» отправил персонал в отпуск с сохранением зарплаты

4 апреля 2020, 17:50

Часть персонала «Ливерпуля» отправилась по распоряжению руководства в отпуск. Они будут в полном объеме получать зарплату, чтобы не испытывать финансовых трудностей.

20 процентов, пишет The Telegraph, зарплаты персонала будет покрывать «Ливерпуль», оставшееся – британское правительство, которое развернуло программу антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса.

  • Сезон АПЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии.
  • По всему миру от заболевания умерло более 56000 человек.
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
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