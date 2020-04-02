Линекер пожертвовал 300 тысяч «Красному кресту» на борьбу с коронавирусом

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер сделал пожертвование в пользу организации «Красный крест» на борьбу с коронавирусом. Сумма равна двухмесячной зарплате телеэксперта – 300 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее пожертвование, в частности, сделала «Бенфика», на средства которой в Португалии купили десятки тысяч медицинских предметов.
- По всему миру от коронавируса умерло более 48000 человек.
- В Великобритании заражено более 29000 человек.
- Инфицирован, в частности, британский премьер-министр Борис Джонсон.
Источник: Mirror