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    Линекер пожертвовал 300 тысяч «Красному кресту» на борьбу с коронавирусом

    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер сделал пожертвование в пользу организации «Красный крест» на борьбу с коронавирусом. Сумма равна двухмесячной зарплате телеэксперта – 300 тысяч фунтов стерлингов.

    Ранее пожертвование, в частности, сделала «Бенфика», на средства которой в Португалии купили десятки тысяч медицинских предметов.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 48000 человек.
    • В Великобритании заражено более 29000 человек.
    • Инфицирован, в частности, британский премьер-министр Борис Джонсон.

    Источник: Mirror

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    02.04.2020 18:16
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