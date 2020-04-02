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  • Линекер пожертвовал 300 тысяч «Красному кресту» на борьбу с коронавирусом

Линекер пожертвовал 300 тысяч «Красному кресту» на борьбу с коронавирусом

2 апреля 2020, 18:16

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер сделал пожертвование в пользу организации «Красный крест» на борьбу с коронавирусом. Сумма равна двухмесячной зарплате телеэксперта – 300 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее пожертвование, в частности, сделала «Бенфика», на средства которой в Португалии купили десятки тысяч медицинских предметов.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 48000 человек.
  • В Великобритании заражено более 29000 человек.
  • Инфицирован, в частности, британский премьер-министр Борис Джонсон.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Линекер Гари
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