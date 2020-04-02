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  • Уткин: «В «Енисее» игроки получали вознаграждение, а потом деньги возвращались на другие счета. Это не ноу-хау»

Уткин: «В «Енисее» игроки получали вознаграждение, а потом деньги возвращались на другие счета. Это не ноу-хау»

2 апреля 2020, 17:20
10

Видеоблогер Василий Уткин рассказал о коррупционной схеме, использовавшейся в финансовой деятельности «Енисея». Игроки возвращали получаемые деньги.

«В январе грохнул скандал, как реально был устроен «Енисей». Он жил так или иначе на государственные деньги. Проследили, что огромное количество денег, которые выплачивались футболистам в качестве вознаграждения, возвращались потом на другие счета. Есть обнародованная переписка. Это не ноу-хау», – сказал Уткин.

  • «Енисей» идет в зоне вылета ФНЛ.
  • Сезон ФНЛ сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • В прошлом сезоне «Енисей» выступал в РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»
Россия. ФНЛ Енисей Уткин Василий
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1585838781
Удивил, бл***! В России же живёшь.
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general.lizyukov
1585841809
Если есть обнародованная - предъяви.
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sochi-2013
1585844390
Вася, за это надо отвечать. Или предъявить документы, или тУрма!
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New Life
1585844816
"Это не ноу-хау" Какое на фиг ноу-хау, это плагиат. Ты с московскими дворниками поговори, они подтвердят.
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zigbert
1585915609
Если это так, правда все равно всплывет.
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0791
1587229285
Получается, что игроки соучастники. При желании можно всех на этап ...
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