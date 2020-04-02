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    Уткин: «В «Енисее» игроки получали вознаграждение, а потом деньги возвращались на другие счета. Это не ноу-хау»

    Видеоблогер Василий Уткин рассказал о коррупционной схеме, использовавшейся в финансовой деятельности «Енисея». Игроки возвращали получаемые деньги.

    «В январе грохнул скандал, как реально был устроен «Енисей». Он жил так или иначе на государственные деньги. Проследили, что огромное количество денег, которые выплачивались футболистам в качестве вознаграждения, возвращались потом на другие счета. Есть обнародованная переписка. Это не ноу-хау», – сказал Уткин.

    • «Енисей» идет в зоне вылета ФНЛ.
    • Сезон ФНЛ сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • В прошлом сезоне «Енисей» выступал в РПЛ.

    Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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    02.04.2020 17:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +107

      Бoрат 4 часа назад

      Фиии - даже не серьезно как то , тоже мне масштаб . Вот Зенит - вот это МАСШТАБ !!! ЧЕМПИОНСКИЙ размах !!!

      2
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      Рейтинг: +216

      New Life 5 часов назад

      "Это не ноу-хау"
      Какое на фиг ноу-хау, это плагиат. Ты с московскими дворниками поговори, они подтвердят.

      0
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      Рейтинг: +3794

      sochi-2013 5 часов назад

      Вася, за это надо отвечать. Или предъявить документы, или тУрма!

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      Рейтинг: +1924

      general.lizyukov 6 часов назад

      Если есть обнародованная - предъяви.

      0
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      Рейтинг: +2065

      alarm 6 часов назад

      уткер хорошие запасы жира сделал на время изоляции. как знал!

      0
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      Рейтинг: +107

      Бoрат > alarm 4 часа назад

      А у тебя как - всего хватает ? Боратику душке я закупки в секс - шопе сделал , что бы не скучал , если надо - обращайся , я же твои вкусы и потребности знаю . Гыгы .

      1
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      Рейтинг: +137

      Каменный стояк 6 часов назад

      Я думал, он подох.... а жирдяй живее всех живых....

      -1
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      Рейтинг: +16042

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Удивил, бл***! В России же живёшь.

      0
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      Рейтинг: +3794

      sochi-2013 > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Езжай жить в Италию- там ни договорняков, ни откатов.

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      Рейтинг: +19096

      пьяныйхоровод > sochi-2013 3 часа назад

      Как сказать .А скандал 2006-го ( Милан , Юве , Лацио...) ?

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      Рейтинг: +3794

      sochi-2013 > пьяныйхоровод 3 часа назад

      Это я так ему намекнул

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