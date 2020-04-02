Уткин: «В «Енисее» игроки получали вознаграждение, а потом деньги возвращались на другие счета. Это не ноу-хау»

Видеоблогер Василий Уткин рассказал о коррупционной схеме, использовавшейся в финансовой деятельности «Енисея». Игроки возвращали получаемые деньги.

«В январе грохнул скандал, как реально был устроен «Енисей». Он жил так или иначе на государственные деньги. Проследили, что огромное количество денег, которые выплачивались футболистам в качестве вознаграждения, возвращались потом на другие счета. Есть обнародованная переписка. Это не ноу-хау», – сказал Уткин.