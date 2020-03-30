Аршавин – о завершении сезона РПЛ: «Если будет возможность, можно сыграть «пульку» со второго по шестое места. С чемпионом все понятно»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин предложил свой вариант завершения сезона в российской Премьер-лиге.

«Кому на руку пауза? Никому. Полная неопределенность. Даже «Ливерпулю», которому, казалось бы, все равно, у них большое преимущество... Но их могут лишить титула, если решат завершить сезон без чемпиона.

То же можно сказать про «Зенит». В России, если будет время и возможность, можно сыграть «пульку» со второго по шестое места. С чемпионом все понятно. Хотя «Зенит», думаю, хочет доиграть сезон», – сказал Аршавин.

В РПЛ осталось провести восемь туров.

«Зенит» лидирует в чемпионате с 9-очковым преимуществом.

В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.

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