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  • Аршавин – о завершении сезона РПЛ: «Если будет возможность, можно сыграть «пульку» со второго по шестое места. С чемпионом все понятно»

Аршавин – о завершении сезона РПЛ: «Если будет возможность, можно сыграть «пульку» со второго по шестое места. С чемпионом все понятно»

30 марта 2020, 10:23
9

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин предложил свой вариант завершения сезона в российской Премьер-лиге.

«Кому на руку пауза? Никому. Полная неопределенность. Даже «Ливерпулю», которому, казалось бы, все равно, у них большое преимущество... Но их могут лишить титула, если решат завершить сезон без чемпиона.

То же можно сказать про «Зенит». В России, если будет время и возможность, можно сыграть «пульку» со второго по шестое места. С чемпионом все понятно. Хотя «Зенит», думаю, хочет доиграть сезон», – сказал Аршавин.

  • В РПЛ осталось провести восемь туров.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате с 9-очковым преимуществом.
  • В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.

Аршавин – о карантине: «Кокорин и Мамаев лучше всего адаптированы к таким условиям»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (9)
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САДЫЧОК
1585554088
Не надо НИЧЕГО придумывать ! Когда можно будет-ТОГДА и доиграть чемпионат ..хоть через месяц , хоть через год или два !
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Сильвербой
1585554754
Отсос...шь!!! С чемпионом у него все понятно...Если чемпионат не будет доигран, никаких чемпионов быть не должно!!! Закончит Зенит на первом месте чемпионат, мы его все поздравим, а так залу...пу!!! Пулька ***..ва!
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radga
1585557837
Московский "Спартак" стал самым популярным клубом Европы по версии Les Sondages Sports.
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Кнут Юхансон
1585558737
Лучше пульку в преферанс расписать, кто выиграет - тот и чемпион !
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Hektor 84
1585574452
В пульку надо сыграть на жо пу гундявого эксперта
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Hektor 84
1585574882
Что бы не умничал. Как бы он запел находись зенит на 3 или 4 месте?
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