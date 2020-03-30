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    Аршавин – о завершении сезона РПЛ: «Если будет возможность, можно сыграть «пульку» со второго по шестое места. С чемпионом все понятно»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин предложил свой вариант завершения сезона в российской Премьер-лиге.

    «Кому на руку пауза? Никому. Полная неопределенность. Даже «Ливерпулю», которому, казалось бы, все равно, у них большое преимущество... Но их могут лишить титула, если решат завершить сезон без чемпиона.

    То же можно сказать про «Зенит». В России, если будет время и возможность, можно сыграть «пульку» со второго по шестое места. С чемпионом все понятно. Хотя «Зенит», думаю, хочет доиграть сезон», – сказал Аршавин.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате с 9-очковым преимуществом.
    • В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.

    Аршавин – о карантине: «Кокорин и Мамаев лучше всего адаптированы к таким условиям»

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.03.2020 10:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 20 часов назад

      Что бы не умничал. Как бы он запел находись зенит на 3 или 4 месте?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 21 час назад

      В пульку надо сыграть на жо пу гундявого эксперта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      Cleaner 30 марта, 12:39

      Локо - чемпион!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      Кнут Юхансон 30 марта, 11:58

      Лучше пульку в преферанс расписать, кто выиграет - тот и чемпион !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      radga 30 марта, 11:43

      Московский "Спартак" стал самым популярным клубом Европы по версии Les Sondages Sports.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14011

      bset > radga 30 марта, 11:50

      В московском "Спартаке" играет самое большое в Европе количество геев по версии Los Homosexuales Sports.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk > bset 23 часа назад

      ахаххаха

      0
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      ...
      Рейтинг: +412

      radga > bset 20 часов назад

      ЦСКА участвовал в этом вопросе, но не попал даже в четвертьфинальную часть.

      0
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      Рейтинг: +2729

      Борат 30 марта, 11:20

      сезон нужно доигрывать хоть осенью !
      уж лучше следующий тогда в один круг гонять, чем этот бросать...
      надо же поросей в пердив слить ! гыгы

      2
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      Рейтинг: +5726

      Сильвербой 30 марта, 10:52

      Отсос...шь!!! С чемпионом у него все понятно...Если чемпионат не будет доигран, никаких чемпионов быть не должно!!! Закончит Зенит на первом месте чемпионат, мы его все поздравим, а так залу...пу!!! Пулька ***..ва!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3825

      САДЫЧОК 30 марта, 10:41

      Не надо НИЧЕГО придумывать ! Когда можно будет-ТОГДА и доиграть чемпионат ..хоть через месяц , хоть через год или два !

      3
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 30 марта, 10:38

      И ту же пульку расписать с 8 места и ниже на вылет. Гыгыгы

      5
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