Широков: «Капелло неплохо работал в сборной России, но его травили из-за огромного контракта»

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о работе Фабио Капелло на посту главного тренера национальной команды.

– Думаете, Капелло травили только из-за его огромного контракта?

– Естественно. Да, он зарабатывал очень хорошие деньги. При этом, на мой взгляд, неплохо работал. Был первым, кто начал постоянно посещать игры, отслеживать футболистов. Все время жил в Москве. Просто те люди, которые на тот момент были в РФС, не особо хотели с ним сотрудничать. Фабио много разных полезных идей предлагал.

– Например?

– Сейчас ввели турниры между юношами (U-15, U-17). Капелло об этом говорил еще в 2013 году. Но его почему-то никто не услышал. Да, после его отставки пошли всякие разговоры – вот, он много получал. Людям надо было как-то оправдаться. Но он вообще-то тренер с именем. И потом Капелло же не приходил в РФС с пистолетом и не выбивал себе такой контракт. Ему такой предложили. Считаю, нужно претензии предъявлять прежде всего себе.