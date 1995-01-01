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    Широков: «Капелло неплохо работал в сборной России, но его травили из-за огромного контракта»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о работе Фабио Капелло на посту главного тренера национальной команды.

    – Думаете, Капелло травили только из-за его огромного контракта?

    – Естественно. Да, он зарабатывал очень хорошие деньги. При этом, на мой взгляд, неплохо работал. Был первым, кто начал постоянно посещать игры, отслеживать футболистов. Все время жил в Москве. Просто те люди, которые на тот момент были в РФС, не особо хотели с ним сотрудничать. Фабио много разных полезных идей предлагал.

    – Например?

    – Сейчас ввели турниры между юношами (U-15, U-17). Капелло об этом говорил еще в 2013 году. Но его почему-то никто не услышал. Да, после его отставки пошли всякие разговоры – вот, он много получал. Людям надо было как-то оправдаться. Но он вообще-то тренер с именем. И потом Капелло же не приходил в РФС с пистолетом и не выбивал себе такой контракт. Ему такой предложили. Считаю, нужно претензии предъявлять прежде всего себе.

    • Итальянец возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.
    • За расторжение контракта с РФС Капелло получил около 15 миллионов евро.
    • Годовая зарплата тренера составляла 7 миллионов плюс бонусы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13976

      bset 22 минуты назад

      У нас как обычно, критикуют тех, кто получает много, а не тех, кто много платит

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