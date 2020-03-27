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  • Широков: «Капелло неплохо работал в сборной России, но его травили из-за огромного контракта»

Широков: «Капелло неплохо работал в сборной России, но его травили из-за огромного контракта»

27 марта 2020, 13:44
6

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о работе Фабио Капелло на посту главного тренера национальной команды.

– Думаете, Капелло травили только из-за его огромного контракта?

– Естественно. Да, он зарабатывал очень хорошие деньги. При этом, на мой взгляд, неплохо работал. Был первым, кто начал постоянно посещать игры, отслеживать футболистов. Все время жил в Москве. Просто те люди, которые на тот момент были в РФС, не особо хотели с ним сотрудничать. Фабио много разных полезных идей предлагал.

– Например?

– Сейчас ввели турниры между юношами (U-15, U-17). Капелло об этом говорил еще в 2013 году. Но его почему-то никто не услышал. Да, после его отставки пошли всякие разговоры – вот, он много получал. Людям надо было как-то оправдаться. Но он вообще-то тренер с именем. И потом Капелло же не приходил в РФС с пистолетом и не выбивал себе такой контракт. Ему такой предложили. Считаю, нужно претензии предъявлять прежде всего себе.

  • Итальянец возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.
  • За расторжение контракта с РФС Капелло получил около 15 миллионов евро.
  • Годовая зарплата тренера составляла 7 миллионов плюс бонусы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман Капелло Фабио
Комментарии (6)
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bset
1585308547
У нас как обычно, критикуют тех, кто получает много, а не тех, кто много платит
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Давид59
1585313839
Ха-ха. Конечно травили. Кому понравится такая зарплата, но не в своём кармане
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житель СПб
1585324083
После того, что этот персонаж натворил в Зените - ни видеть, ни слышать его не могу. Противно.
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Plyash
1585335052
Чиновники от футбола не простили ему слова,что в Россииском футболе непомерно высокие зарплаты,и во всём мире платят за результат и достижения команды,а не как в России,за присутствие на поле.Кто помнит,сказал это Капелло чуть ли не в первый день,как принял сборную.Подтверждение его словам,это присвоение званий ЗМС нашим игрокам на ЧМ-18,где,по сути,была сыграна одна достойная игра с Хорватами,к сожалению,проигранная.
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Черкизовский Кот
1585426311
Неплохо работал? Надо же было додуматься на ключевой матч отбора против Австрии поставить в центре обороны Чернова - пацана, который к тому моменту провёл НОЛЬ минут во взрослом футболе!!! Хотя логично было бы в пару к Новосельцеву взять в сборную его напарника по Ростову - Дьякова. Оба тогда были на пике карьеры. Неудивительно, что через несколько дней после этого матча у нашей сборной сменился главный тренер.
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Hektor 84
1585433349
Вот бы меня так травили за его зарплату)))
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