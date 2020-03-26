Daily Mail: АПЛ не возобновится в апреле

Возобновление матчей английской Премьер-лиги снова будет отложено, утверждает Daily Mail.

По информации источника, пауза в АПЛ, обусловленная пандемией коронавируса, не завершится 30 апреля и с высокой долей вероятности будет продлена.

Ожидается, что новую дату возможного возобновления сезона футбольные власти Англии назовут на следующей неделе.