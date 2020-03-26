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Daily Mail: АПЛ не возобновится в апреле

26 марта 2020, 20:59

Возобновление матчей английской Премьер-лиги снова будет отложено, утверждает Daily Mail.

По информации источника, пауза в АПЛ, обусловленная пандемией коронавируса, не завершится 30 апреля и с высокой долей вероятности будет продлена.

Ожидается, что новую дату возможного возобновления сезона футбольные власти Англии назовут на следующей неделе.

  • В Великобритании зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 25-очковым отрывом от «Манчестер Сити».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига
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