Daily Mail: АПЛ не возобновится в апреле

Возобновление матчей английской Премьер-лиги снова будет отложено, утверждает Daily Mail.
По информации источника, пауза в АПЛ, обусловленная пандемией коронавируса, не завершится 30 апреля и с высокой долей вероятности будет продлена.
Ожидается, что новую дату возможного возобновления сезона футбольные власти Англии назовут на следующей неделе.
- В Великобритании зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 25-очковым отрывом от «Манчестер Сити».
Источник: Daily Mail