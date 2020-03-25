«Оренбург» приостановил тренировки из-за коронавируса

Руководство «Оренбурга» приняло решение приостановить тренировки в связи с пандемией коронавируса.

«В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 23.03.2020 в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 футбольный клуб «Оренбург» с 25 марта останавливает тренировочный процесс до особого распоряжения», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

На время карантина вся команда останется в Оренбурге. Игроки будут заниматься по программам индивидуальной подготовки.