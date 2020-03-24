Губерниев: «Много лет ждали своего часа перчатки от Малафеева. Пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выложил видео с подарком от бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева.

«Лучший вратарь мира тренируется дома! Много лет ждали своего часа перчатки от Малафеева. И пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются, я показываю комплекс домашних вратарский упражнений.

Всем ЗОЖ, всем здоровья! Повторять аккуратно: работает профессионал!» – написал Губерниев в инстаграме.

В 2011-м во время перерыва матча «Спартак» – ЦСКА Губерниев прокомментировал травму Акинфеева , нанесенную Веллитоном : «Решающие матчи, а у нас говно в воротах», после чего начал обсуждение жены Вячеслава Малафеева.

, нанесенную : «Решающие матчи, а у нас говно в воротах», после чего начал обсуждение жены Вячеслава Малафеева. Заключительные игры отбора к Евро-2012 сыграл Вячеслав Малафеев.

Впоследствии комментатор и футболист уладили конфликт.