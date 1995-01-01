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    Губерниев: «Много лет ждали своего часа перчатки от Малафеева. Пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выложил видео с подарком от бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева.

    «Лучший вратарь мира тренируется дома! Много лет ждали своего часа перчатки от Малафеева. И пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются, я показываю комплекс домашних вратарский упражнений.

    Всем ЗОЖ, всем здоровья! Повторять аккуратно: работает профессионал!» – написал Губерниев в инстаграме.

    • В 2011-м во время перерыва матча «Спартак»ЦСКА Губерниев прокомментировал травму Акинфеева, нанесенную Веллитоном: «Решающие матчи, а у нас говно в воротах», после чего начал обсуждение жены Вячеслава Малафеева.
    • Заключительные игры отбора к Евро-2012 сыграл Вячеслав Малафеев.
    • Впоследствии комментатор и футболист уладили конфликт.

    text

    Публикация от text (@guberniev_dmitry) 23 Мар 2020 в 4:04 PDT

    Источник: Инстаграм Дмитрия Губерниева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +46

      Grabovsky 1 час назад

      с ума совсем сходит

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      Рейтинг: +1425

      Mister_Tomsk 1 час назад

      совсем уже е бобо из ума выжил.

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