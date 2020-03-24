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  • Губерниев: «Много лет ждали своего часа перчатки от Малафеева. Пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются»

Губерниев: «Много лет ждали своего часа перчатки от Малафеева. Пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются»

24 марта 2020, 10:10
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выложил видео с подарком от бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева.

«Лучший вратарь мира тренируется дома! Много лет ждали своего часа перчатки от Малафеева. И пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются, я показываю комплекс домашних вратарский упражнений.

Всем ЗОЖ, всем здоровья! Повторять аккуратно: работает профессионал!» – написал Губерниев в инстаграме.

  • В 2011-м во время перерыва матча «Спартак»ЦСКА Губерниев прокомментировал травму Акинфеева, нанесенную Веллитоном: «Решающие матчи, а у нас говно в воротах», после чего начал обсуждение жены Вячеслава Малафеева.
  • Заключительные игры отбора к Евро-2012 сыграл Вячеслав Малафеев.
  • Впоследствии комментатор и футболист уладили конфликт.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрия Губерниева
Россия Малафеев Вячеслав
Комментарии (6)
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Mister_Tomsk
1585036068
совсем уже е бобо из ума выжил.
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Grabovsky
1585038197
с ума совсем сходит
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САДЫЧОК
1585050065
Как , это возможно !? Неся пургу в эфире и не только-этот хмырь зарабатывает миллионы ?!
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Черкизовский Кот
1585054991
То что "Г" назвал ещё можно простить, но распускание на всю страну сплетен про погибшую жену - такое не прощается. Слава - достойный мужик, а Губерниева с тех пор не уважаю.
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Hektor 84
1585080461
Дурень
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СССР 1985
1585081146
Ну Шава и Быстрый - это сила! А Губерниев что-то совсем не туда заворачивает.))
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