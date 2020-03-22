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  • Тотти: «Я по-прежнему мог бы играть по 30 минут и быть полезным на поле»

Тотти: «Я по-прежнему мог бы играть по 30 минут и быть полезным на поле»

22 марта 2020, 23:00
3

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти признался, что вынужденно завершил игровую карьеру.

«Я по-прежнему мог бы играть по 30 минут и быть полезным на поле. Сам бы я никогда не завершил карьеру...

Матчи – это то, чего мне больше всего не хватает. Нужно заново искать себя. Тренерство? Руководить игроками – это совсем другое», – заявил Тотти.

  • В 2017 году Франческо завершил игровую карьеру и приступил к работе в качестве директора «Ромы».
  • Спустя два года бывший футболист покинул должность.
  • Сейчас Тотти владеет в Риме двумя консалтинговыми агентствами для клубов и футболистов.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Тотти Франческо
Комментарии (3)
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Cules2013
1584906752
как и Буффон, та же песня... именно так уважаемые люди и начинают терять своё уважение
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GreyDM
1584915510
к нам приезжай-уровень российского чемпа позволит и все 90 мин по полю отходить,ну если наши костоломы не "постараются")))
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