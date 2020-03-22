Тотти: «Я по-прежнему мог бы играть по 30 минут и быть полезным на поле»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти признался, что вынужденно завершил игровую карьеру.

«Я по-прежнему мог бы играть по 30 минут и быть полезным на поле. Сам бы я никогда не завершил карьеру...

Матчи – это то, чего мне больше всего не хватает. Нужно заново искать себя. Тренерство? Руководить игроками – это совсем другое», – заявил Тотти.