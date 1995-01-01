Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Тотти: «Я по-прежнему мог бы играть по 30 минут и быть полезным на поле»

    Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти признался, что вынужденно завершил игровую карьеру.

    «Я по-прежнему мог бы играть по 30 минут и быть полезным на поле. Сам бы я никогда не завершил карьеру...

    Матчи – это то, чего мне больше всего не хватает. Нужно заново искать себя. Тренерство? Руководить игроками – это совсем другое», – заявил Тотти.

    • В 2017 году Франческо завершил игровую карьеру и приступил к работе в качестве директора «Ромы».
    • Спустя два года бывший футболист покинул должность.
    • Сейчас Тотти владеет в Риме двумя консалтинговыми агентствами для клубов и футболистов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:00
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2574

      Борат 23 минуты назад

      Это как я приду в школу и скажу - я могу ходить на 1-2 урока в день и Нормас ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9513

      Cules2013 39 минут назад

      как и Буффон, та же песня... именно так уважаемые люди и начинают терять своё уважение

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75561
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru