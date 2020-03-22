Тотти: «Я по-прежнему мог бы играть по 30 минут и быть полезным на поле»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти признался, что вынужденно завершил игровую карьеру.
«Я по-прежнему мог бы играть по 30 минут и быть полезным на поле. Сам бы я никогда не завершил карьеру...
Матчи – это то, чего мне больше всего не хватает. Нужно заново искать себя. Тренерство? Руководить игроками – это совсем другое», – заявил Тотти.
- В 2017 году Франческо завершил игровую карьеру и приступил к работе в качестве директора «Ромы».
- Спустя два года бывший футболист покинул должность.
- Сейчас Тотти владеет в Риме двумя консалтинговыми агентствами для клубов и футболистов.
Источник: Football Italia