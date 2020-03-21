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    «Ой, я еще могу». Аршавин пожонглировал туалетной бумагой

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин вслед за другими футболистами пожонглировал туалетной бумагой. Видео доступно ниже.

    «Ой, я еще могу», – сказал Аршавин, когда смог набить рулон бумаги несколько раз.

    • Жонглирование туалетной бумагой – это интернет-челлендж Stay At Home, который призывает во время пандемии коронавируса быть дома.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 10000 человек.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1227

      koli4ka 48 минут назад

      Андруха-Жигало ты наш!!!

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      Рейтинг: +2542

      Борат 59 минут назад

      Молодец Андрюха! Умеет ! Могёт !
      А как он спартачей на поле унижал - во была красота!!!
      Гыгы

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