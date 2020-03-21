«Ой, я еще могу». Аршавин пожонглировал туалетной бумагой

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин вслед за другими футболистами пожонглировал туалетной бумагой. Видео доступно ниже.
«Ой, я еще могу», – сказал Аршавин, когда смог набить рулон бумаги несколько раз.
- Жонглирование туалетной бумагой – это интернет-челлендж Stay At Home, который призывает во время пандемии коронавируса быть дома.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 10000 человек.
- РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Матч ТВ»