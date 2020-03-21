Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ой, я еще могу». Аршавин пожонглировал туалетной бумагой

21 марта 2020, 22:16
19

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин вслед за другими футболистами пожонглировал туалетной бумагой. Видео доступно ниже.

«Ой, я еще могу», – сказал Аршавин, когда смог набить рулон бумаги несколько раз.

  • Жонглирование туалетной бумагой – это интернет-челлендж Stay At Home, который призывает во время пандемии коронавируса быть дома.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 10000 человек.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1584820924
Андруха-Жигало ты наш!!!
Ответить
Кандидов
1584824582
Аршавин порол чушь, чушь изредка повизгивала.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1584830736
"Ой, уже поздно!" - ответила Барановская.
Ответить
GermanVo
1584843641
Персонаж, конечно, далеко не умный. Но футболист был отменный. Если б не похоронил свой талант, мог бы очень высоко взлететь на пару лет.
Ответить
Danish Dynamite
1584857811
Молодец))
Ответить
Иван Петров 1986
1584861969
А тампонами не пробовал? Придурок !
Ответить
Иван Петров 1986
1584869990
Бомжи бросились минусовать. Конечно придурки придурка защищают.
Ответить
Граф2019
1584878304
не скулите идиоты! квакни пару соток...
Ответить
Кандидов
1585145163
Какой толк от ваших минусов и плюсов? Дэбилы ***.)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+