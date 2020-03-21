«Ой, я еще могу». Аршавин пожонглировал туалетной бумагой

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин вслед за другими футболистами пожонглировал туалетной бумагой. Видео доступно ниже.

«Ой, я еще могу», – сказал Аршавин, когда смог набить рулон бумаги несколько раз.

Жонглирование туалетной бумагой – это интернет-челлендж Stay At Home, который призывает во время пандемии коронавируса быть дома.

По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 10000 человек.

РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.