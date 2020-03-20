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Оставшиеся матчи сезона АПЛ могут пройти без зрителей

20 марта 2020, 18:33

Руководство АПЛ хочет возобновить турнир в начале мая.

Поскольку эпидемия коронавируса к этому моменту вряд ли будет побеждена, оставшиеся матчи Премьер-лиги, вероятно, пройдут при пустых трибунах.

Присутствие зрителей – это важный фактор, но если игры снова придется переносить, то АПЛ и клубам грозят колоссальные убытки из-за срыва контрактов по телеправам.

Впрочем, есть еще одна проблема – возможное заражение футболистов. Что делать, если кто-то из игроков заболеет коронавирусом и всей команде придется уйти на двухнедельный карантин, пока не решено.

  • «Ливерпуль» лидирует в чемпионате по итогам 29 туров с 25-очковым преимуществом над «Манчестер Сити».
  • АПЛ пока официально приостановлена до 30 апреля.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига
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