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    Тебас: «Планируется, что все европейские лиги возобновятся в середине мая»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что пауза в европейских чемпионатах может продлиться два месяца.

    «Планируется, что все европейские лиги возобновятся в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме», – сказал Тебас.

    • В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.
    • Согласно рекомендациям УЕФА, национальные чемпионаты нужно завершить до 30 июня.
    • В связи с изменениями в календаре Евро-2020 пришлось перенести на следующий год.

    Источник: Marca

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