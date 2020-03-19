Тебас: «Планируется, что все европейские лиги возобновятся в середине мая»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что пауза в европейских чемпионатах может продлиться два месяца.
«Планируется, что все европейские лиги возобновятся в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме», – сказал Тебас.
- В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.
- Согласно рекомендациям УЕФА, национальные чемпионаты нужно завершить до 30 июня.
- В связи с изменениями в календаре Евро-2020 пришлось перенести на следующий год.
Источник: Marca