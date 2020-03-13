Полузащитник «Базеля» Кампо – игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник «Базеля» Самуэле Кампо признан лучшим игроком текущей недели в Лиге Европы.
24-летний швейцарец забил гол и сделал ассист в матче с «Айнтрахтом» (3:0).
Помимо Кампо на награду претендовали Маркос Антонио («Шахтер»), Одион Игало («Манчестер Юнайтед») и Чарлес Арангис («Байер»).
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Источник: Официальный твиттер Лиги Европы