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    АПЛ не собирается полностью отменять сезон из-за коронавируса

    Английская Премьер-лига не намерена прекращать текущий розыгрыш турнира.

    Как сообщает BBC, АПЛ рассчитывает возобновить матчи, как только это станет возможным.

    «Несмотря на трудности, цель Премьер-лиги состоит в том, чтобы провести перенесенные матчи в другое время, когда это станет возможно по соображениям безопасности», – говорится в заявлении лиги.

    • АПЛ приостановлена до 4 апреля.
    • Лидер чемпионата – «Ливерпуль».
    • Для победы в турнире команде Юргена Клоппа осталось выиграть два матча.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2690

      TOMSON 2 часа назад

      Если результаты турнира отменят, то можно будет говорить о Ливерпульском проклятье.

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      Рейтинг: +2285

      Борат 3 часа назад

      прочитал эту новость и так стыдно за спартак стало, аж жуть ! скорей бы уже эти мужеложцы сгинули в фнл, чтобы духу их гомосячего-поросячего не было ! позор пищевикам !!! гыгы

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