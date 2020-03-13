АПЛ не собирается полностью отменять сезон из-за коронавируса

Английская Премьер-лига не намерена прекращать текущий розыгрыш турнира.

Как сообщает BBC, АПЛ рассчитывает возобновить матчи, как только это станет возможным.

«Несмотря на трудности, цель Премьер-лиги состоит в том, чтобы провести перенесенные матчи в другое время, когда это станет возможно по соображениям безопасности», – говорится в заявлении лиги.