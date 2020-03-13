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АПЛ не собирается полностью отменять сезон из-за коронавируса

13 марта 2020, 15:59
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Английская Премьер-лига не намерена прекращать текущий розыгрыш турнира.

Как сообщает BBC, АПЛ рассчитывает возобновить матчи, как только это станет возможным.

«Несмотря на трудности, цель Премьер-лиги состоит в том, чтобы провести перенесенные матчи в другое время, когда это станет возможно по соображениям безопасности», – говорится в заявлении лиги.

  • АПЛ приостановлена до 4 апреля.
  • Лидер чемпионата – «Ливерпуль».
  • Для победы в турнире команде Юргена Клоппа осталось выиграть два матча.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига
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