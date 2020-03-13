L’Equipe: УЕФА может провести оставшиеся раунды плей-офф ЛЧ в формате одного матча или мини-турнира

УЕФА рассматривает различные варианты проведения плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Один из сценариев – сокращение количества игр. Идея заключается в том, чтобы на стадии 1/4 финала сделать одноматчевые противостояния вместо двухматчевых – на нейтральном поле или на стадионе той команды, которую выберет жребий.

Вместо полуфиналов УЕФА может устроить мини-турнир, который определит победителя ЛЧ.

Ожидается, что финальное решение о дальнейшей судьбе еврокубков этого сезона будет объявлено во вторник.

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