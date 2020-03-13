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  • L’Equipe: УЕФА может провести оставшиеся раунды плей-офф ЛЧ в формате одного матча или мини-турнира

L’Equipe: УЕФА может провести оставшиеся раунды плей-офф ЛЧ в формате одного матча или мини-турнира

13 марта 2020, 00:33
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УЕФА рассматривает различные варианты проведения плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Один из сценариев – сокращение количества игр. Идея заключается в том, чтобы на стадии 1/4 финала сделать одноматчевые противостояния вместо двухматчевых – на нейтральном поле или на стадионе той команды, которую выберет жребий.

Вместо полуфиналов УЕФА может устроить мини-турнир, который определит победителя ЛЧ.

Ожидается, что финальное решение о дальнейшей судьбе еврокубков этого сезона будет объявлено во вторник.

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Источник: L’Equipe
Лига чемпионов
Комментарии (1)
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Cules2013
1584086060
Ну, если Евро-2020 отменят, а летом коронавирус, скорее всего, сильно пойдёт на спад, если вообще не прекратится, то пусть просто перенесут матчи, а не устраивают порнографию из турнира.
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