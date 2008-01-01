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    L’Equipe: УЕФА может провести оставшиеся раунды плей-офф ЛЧ в формате одного матча или мини-турнира

    УЕФА рассматривает различные варианты проведения плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    Один из сценариев – сокращение количества игр. Идея заключается в том, чтобы на стадии 1/4 финала сделать одноматчевые противостояния вместо двухматчевых – на нейтральном поле или на стадионе той команды, которую выберет жребий.

    Вместо полуфиналов УЕФА может устроить мини-турнир, который определит победителя ЛЧ.

    Ожидается, что финальное решение о дальнейшей судьбе еврокубков этого сезона будет объявлено во вторник.

    Матч 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Сити» – «Реал» перенесен

    УЕФА объявила о переносе матча «Ювентус» – «Лион»

    L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год, еврокубки и национальные чемпионаты будут прерваны

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 00:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9456

      Cules2013 9 часов назад

      Ну, если Евро-2020 отменят, а летом коронавирус, скорее всего, сильно пойдёт на спад, если вообще не прекратится, то пусть просто перенесут матчи, а не устраивают порнографию из турнира.

      0
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      Рейтинг: -68

      Фанат Рубина 18 часов назад

      так надо 1/8 как то доиграть еще!!!

      2
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